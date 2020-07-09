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  4. Adnan Oktar'ın maske inadı! Takmayınca mahkeme salonundan çıkarıldı

Adnan Oktar'ın maske inadı! Takmayınca mahkeme salonundan çıkarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2020 17:58 | Son Güncelleme

Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, aralarında örgütün elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 77'si tutuklu 238 sanığın yargılanmasına devam edildi. Oktar, tüm uyarılara rağmen maske takmamakta ısrar etmesi nedeniyle salondan çıkarıldı.

Adnan Oktar'ın maske inadı! Takmayınca mahkeme salonundan çıkarıldı

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki salonda yapılan 76. duruşmaya, aralarında örgüt elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 60 tutuklu sanık ile çok sayıda tutuksuz sanık ve taraf avukatları katıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gerekli önlemler alınarak yapılan duruşmada Mahkeme Başkanı da salondaki herkesin maske takması konusunda sık sık uyarılarda bulunuyor.

Mahkeme Başkanı'nın uyarılarına rağmen duruşmalara maske takmadan katılan örgütün elebaşı Adnan Oktar'ın bugün de ikazlara uymaması üzerine mahkeme heyetince ara karar oluşturuldu.

ADNAN OKTAR TÜM UYARILARA RAĞMEN MASKE TAKMADI, SALONDAN ÇIKARILDI

Heyet, sanık Oktar'ın tüm uyarılara rağmen salgın hastalık nedeniyle maske takmamakta ısrar etmesi nedeniyle genel sağlığın korunması için 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 204. maddesi gereği salondan çıkarılmasına karar verdi. Kararın ardından sanık Oktar cezaevi personeli tarafından salondan çıkarıldı.

Bu arada sanık Oktar, alerjisi olduğundan dolayı maske takamadığını iddia etti. (AA)

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