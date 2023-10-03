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Adnan Oktar'ın yaptığı işkence gözler önüne serildi: 'Yayına tekrar başlayıp 'Hadi sıkıysa beni övme' deyip karşısına oturtuyor'

03.10.2023 08:07 | Son Güncelleme:
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Adnan Oktar organize suç örgütü davasında örgütün elebaşı olan Adnan Oktar, yargılandığı davada 8 bin 658 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Oktar ve örgüt üyelerinin yaptıkları belgesel oldu. 'Kedicik' isimli belgeselde tuzağa düşen genç kızların uğradığı işkence gözler önüne serildi. Oktar'ın canlı yayında iltifat etmeyen kızları darp ettiğini anlatan bir kadın "Sonra yayına tekrar başlayıp 'Hadi sıkıysa beni övme' deyip karşısına oturtuyor" dedi.

Adnan Oktar organize suç örgütü davasında İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, örgüt lideri Adnan Oktar'la birlikte örgüt yöneticisi olan ve aralarında Alev Babuna, Tarkan Yavaş'ın da bulunduğu 14 elebaşı "örgüt yöneticiliği", "cinsel saldırı", "çocuğun cinsel istismarı", "eziyet", "nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs" gibi suçlardan toplamda 8 bin 658 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

OKTAR VE ÖRGÜTÜN YAPTIKLARI BELGESEL OLDU

Gündemde yer alan dava sonrası Adnan Oktar ve örgüt üyelerinin yaptıkları belgesel oldu. '140journos' tarafından "Kedicik" adlı belgeselinde örgütün kurulan tuzaklarla ele geçirdikleri kızları, kadın üyelerin de yardımıyla örgüt lideri Adnan Oktar'ın hizmetine nasıl sokulduğu anlatıldı.

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Dava dosyalarındaki belgelere, duruşma sırasında kaydedilen görüntülere de yer verilen belgeselde Adnan Oktar'ın zulmü bir kez daha ortaya çıkmış oldu.

Belgeselde konuşan mağdur kadın, şunları anlattı:

"HADİ SIKIYSA BENİ ÖVME" DEYİP...

"Eğer ki Adnan Hoca'nın gözüne bakıp ona iltifat etmezsen, masasının altında bir buton var. O butona basıp reklam arasına giriyor. Reklam arasında seni dövüyor. Elini yüzünü tanınmayacak hale getiriyor. Sonra yayına tekrar başlayıp 'Hadi sıkıysa beni övme' deyip karşısına oturtuyor.

"BAĞIRMAZSAK BİZİ ISIRIYORDU"

Bu adamın bacaklarının arasında 30 kilo bağırsak var. Bu adam erkek falan değil. Bizi tuvalette parmakla istismar ediyordu. Bağırmamızı istiyordu. Bağırmazsak bizi ısırıyodu. Olay bitince 'Çok iyiydiniz hocam ne güzel becerdiniz' dememizi istiyordu.


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Adnan Oktar

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