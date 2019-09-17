HABER

"Adnan Oktar suç örgütü" davasında müştekisinden açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 16:47 | Son Güncelleme

 "Adnan Oktar Suç Örgütü" davası müştekilerinden Fırat Develioğlu, duruşma salonu önünde açıklama yaptı.  Silivri Ceza İnfaz Kurumları'nın karşısında bulunan duruşma salonunda dava sürerken, müştekilerden Fırat Develioğlu basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ayrılmasına rağmen örgütün sürekli peşinde olduğunu ileri sürdü.

Ümit UZUN-Yılmaz OKUR-İbrahim MAŞE/İSTANBUL,(DHA) "Adnan Oktar Suç Örgütü" davası müştekilerinden Fırat Develioğlu, duruşma salonu önünde açıklama yaptı.
Silivri Ceza İnfaz Kurumları'nın karşısında bulunan duruşma salonunda dava sürerken, müştekilerden Fırat Develioğlu basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ayrılmasına rağmen örgütün sürekli peşinde olduğunu ileri sürdü. Develioğlu, "Benim çoluğum çocuğum da bunun mağduru tarafında yer alıyor. Örgüt lideriyle beraber çok vakit geçirdim. Onun gerçek yüzünü gördüm. Akli yargılarının normal insan yargısı gibi değil de sapık yargıları olarak çalıştığına birebir de şahit olunca, suç işlemeye yönelik de ciddi bir meyil gösteriyordu. Ben suç işlemek istemedim. Peşimizi bırakmadı. Ayrıldıktan 17-18 sene sonra bile zarar vermeye çalıştı. Kızımın peşine yakışıklı müritlerini taktı. Bir sürü kendi hileleriyle bir takım şeyler yaptı. Başarıya kavuşmadı ama başarıya kavuşanlardan bazıları burada mağdur olarak yer alıyor" dedi.

“FETÖ İLE HER ZAMAN BAĞLANTISI OLDU"
1986 yılında üniversite okuduğu zamanlarda örgütle tanıştığını anlatan Develioğlu, "Dini duyguları çok bilmiyorduk. Dini duygularımız kullanılarak, yıllar içinde siyasi başarılar elde ettiğimizi düşünürken, örgüt lideri sapıtmaya başladı. Benim ilgimi çeken şey 1999'da artık bu derece bu hale getirmişken, bu adam 20 yıl daha devam etti. FETÖ tarafından korumuş olması dolayısıyla. FETÖ ne zaman devletten çıktı, çıktığı gün de tahkikat başlamış. FETÖ ile her zaman bağlantısı oldu. Kendisi de inkar etmiyor. Biraz önce bu beyanda bulundu. 'Fetullah Gülen beni sever, ben de onu severim.' diye televizyonlarda söylediği sözü var" ifadelerini kullandı.

(FOTOĞRAF)

Kripto para piyasasında fark yaratacakKripto para piyasasında fark yaratacak
Bu sınıfın farkı ikizleriBu sınıfın farkı ikizleri
GÜNCELLEME - Bolu'daki orman yangınıGÜNCELLEME - Bolu'daki orman yangını
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Afganistan'da canlı bombalı çifte saldırı! Çok sayıda ölü var

Afganistan'da canlı bombalı çifte saldırı! Çok sayıda ölü var

İtalyan model: Harika vakit geçirdik!

İtalyan model: Harika vakit geçirdik!

Müge Anlı'da şok itiraf: Öldürüp attık...

Müge Anlı'da şok itiraf: Öldürüp attık...

Adnan Oktar davası başladı

Adnan Oktar davası başladı

Doktorun evinde ölü bulunmuştu! Tam 7 farklı...

Doktorun evinde ölü bulunmuştu! Tam 7 farklı...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Suriye-Türkiye sınırında bombalı terör saldırısı! Çok sayıda ölü var

Suriye-Türkiye sınırında bombalı terör saldırısı! Çok sayıda ölü var

İstanbul'da korkunç olay! Böyle bulundu

İstanbul'da korkunç olay! Böyle bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: AK Parti'den yargı reformu paketi açıklaması

AK Parti'den yargı reformu paketi açıklaması

Son dakika: İstanbul Adliyesi'nde kanlı olay! 1 kişi silahla yaralandı

İstanbul Adliyesi'nde kanlı olay! 1 kişi silahla yaralandı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli'den dikkat çeken imam hatip sözleri

AK Partili isimden dikkat çeken imam hatip sözleri

Firari cinayet şüphelisi yakınlarıyla adliyeye gelerek 15 ay sonra teslim oldu

Firari cinayet şüphelisi 15 ay sonra böyle teslim oldu

Hasankeyf'te bu kez mezarlar taşınıyor

Gözyaşlarını tutamadılar! Mezarlar taşınıyor

Adnan Oktar hakim karşısında! İşte ilk ifadeleri

Adnan Oktar gücünün nereden geldiğini açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.