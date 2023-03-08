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Adres değişikliği nasıl yapılır? İçişleri'nden depremzedeler için flaş açıklama! İşte e-Devlet adres değişikliği ekranı!

08.03.2023 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığı'ndan depremzedeler için 'adres değişikliği' açıklaması geldi. 11 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler sonrası afetzedelerin mağduriyetlerinin azaltılması için çalışmalar yapıldığı vurgulandı. Buna göre; depremden etkilenen illerde bulunan vatandaşlar diğer illere yerleşim yeri adres değişikliği işlemi yapabilecek. Peki Adres değişikliği nasıl yapılır? İşte e-Devlet adres değişikliği ekranı...

Adres değişikliği nasıl yapılır? İçişleri'nden depremzedeler için flaş açıklama! İşte e-Devlet adres değişikliği ekranı!

Adres değişikliği işlemi ile ilgili araştırmalar İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamanın ardından hız kazandı. Adres değişikliği işlemleri depremzedeler tarafından nüfus müdürlüklerinden a e-Devlet ve Nüfusmatikler üzerinden yapılabilecek. İşte adres değişikliği işlemi ile ilgili merak edilenler...

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?

Adres değişikliği için İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Afetzede vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin azaltılması ve kamu hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması için 6 Şubat öncesinde yerleşim yeri adresi depremden etkilenen illerde bulunan vatandaşlarımızın diğer illere yerleşim yeri adres değişikliği işlemlerini nüfus müdürlüklerimizin yanı sıra e-Devlet ve Nüfusmatiklerimiz üzerinden yapabilmelerine imkan sağlanmıştır.

Ayrıca Adres Kayıt Sistemi Uygulama Yönergesinin 7’nci maddesinin 4’üncü fıkrasına istinaden doğal afet sonucu yerleşim yerlerinin kullanılamayacak hale gelmesinden dolayı afetzede vatandaşlarımız, yerleşmeleri için gösterilen “karavan, çadır, prefabrik evler, yurt, huzurevi gibi yerler”e nüfus müdürlüklerimiz, e-Devlet ve Nüfusmatiklerimiz üzerinden yerleşim yeri adres beyanı yapabilecektir."

E- DEVLET ADRES DEĞİŞİKLİĞİ EKRANI

E-DEVLET ADRES DEĞİŞİKLİĞİ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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