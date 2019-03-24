Çağlar, egzersizlerin, "aerobik" ve "direnç (kuvvet)" egzersizleri olarak ikiye ayrıldığını ifade etti.

Her egzersizin her kişi için uygun olmadığına dikkati çeken Çağlar, kalp sağlığının korunmasında doğru egzersizin önemine işaret etti.

Yetersiz fiziksel aktivitenin, başta kalp ve damar hastalıkları olmak üzere obeziteden kansere, yüksek tansiyondan diyabete kadar çeşitli rahatsızlıkların gelişiminde etkisinin bulunduğunu anlatan Çağlar, düzenli egzersizin sağlıklı yaşamın vazgeçilmez unsuru olduğunu vurguladı.

YEŞİM SERT KARAASLAN - Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Nail Çağlar, yürüyüş, koşu, jimnastik, dans, yüzme, bisiklete binme gibi aerobik egzersizlerinin kalp ve solunum hızını uyararak kaslara oksijenlenmiş kan gönderilmesini, ağırlık kaldırma gibi direnç egzersizlerinin de kan basıncı kontrolünü sağladığını bildirdi.

Her iki grup egzersizin de düzenli yapıldığında genel sağlık ve iyilik hali açısından faydası bulunduğunu belirten Çağlar, ancak vücut üzerindeki etki mekanizmalarının farklı olduğunu söyledi.

- "Aerobik egzersizleri, kalp ve solunum hızını uyarıyor"

Aerobik egzersizlerinin "kardiyo" veya "dayanıklılık" egzersizleri olarak da isimlendirildiğini dile getiren Çağlar, "Yürüyüş, koşu, jimnastik, dans, yüzme, bisiklete binme gibi aerobik egzersizleri, kalp ve solunum hızını uyararak kaslara oksijenlenmiş kan gönderilmesini sağlar." bilgisini verdi.

Aerobik egzersizlerin en büyük faydayı kalp damar sistemi üzerinde gösterdiğini vurgulayan Çağlar, "Egzersizle kalp hızı arttıkça, vücuda daha fazla oksijen ulaştırabilmek için kalp daha fazla kan pompalar. Bu sebeple düzenli aerobik egzersiz kalp kasını, özellikle sol ventrikülü güçlendirir. Bunların egzersize bağlı güçlenmesi, asla patolojik kalp büyümesi anlamına gelmez. Egzersizle güçlenen kalp kası, atım başına daha fazla kan pompalamak için daha hızlı çalışmak zorunda olmaz. Böylece düzenli aerobik egzersiz yapanların istirahat halindeki kalp hızları düşük olur." şeklinde konuştu.