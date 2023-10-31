AFAD Başkanı Okay Memiş, Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent ile görüştü! "Birlikte güçlüyüz"

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Memiş ile Levent'in AFAD Başkanlığında bir araya geldiği belirtildi.

Toplantıda, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yapılan iyileştirme çalışmaları, AFAD Başkanlığı ile Ahbap Derneği arasında devam eden işbirliğinin geliştirilmesi ve Gazze'ye yönelik insani yardım çalışmalarının ele alındığı bildirilerek, "Afet ve acil durumlardaki işbirliği ve gayretleri için Sayın Haluk Levent nezdinde tüm Ahbap ailesine teşekkür ederiz. Birlikte güçlüyüz." ifadelerine yer verildi.

???? Ankara • AFAD Başkanlığı#AFAD Başkanımız Vali Sn.Okay MEMİŞ, @ahbap Genel Başkanı Sn.@haluklevent ile bir araya geldi.



Toplantıda, asrın felaketinin ardından yapılan iyileştirme çalışmaları, AFAD Başkanlığımız ile Ahbap Derneği arasında devam eden iş birliğinin… pic.twitter.com/GBKV7YctYy — AFAD (@AFADBaskanlik) October 31, 2023







