HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. AFAD Başkanı Okay Memiş, Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent ile görüştü! "Birlikte güçlüyüz"

AFAD Başkanı Okay Memiş, Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent ile görüştü! "Birlikte güçlüyüz"

31.10.2023 20:38 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

﻿Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş, Ahbap Derneği Genel Başkanı Haluk Levent ile görüştü. Toplantıda, AFAD Başkanlığı ile Ahbap Derneği arasında devam eden işbirliğinin geliştirilmesi konuşuldu.

AFAD Başkanı Okay Memiş, Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent ile görüştü! "Birlikte güçlüyüz"

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Memiş ile Levent'in AFAD Başkanlığında bir araya geldiği belirtildi.

fhfghfgh

Toplantıda, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yapılan iyileştirme çalışmaları, AFAD Başkanlığı ile Ahbap Derneği arasında devam eden işbirliğinin geliştirilmesi ve Gazze'ye yönelik insani yardım çalışmalarının ele alındığı bildirilerek, "Afet ve acil durumlardaki işbirliği ve gayretleri için Sayın Haluk Levent nezdinde tüm Ahbap ailesine teşekkür ederiz. Birlikte güçlüyüz." ifadelerine yer verildi.


Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nikahta bulunmayan davacının evliliği yok sayıldıNikahta bulunmayan davacının evliliği yok sayıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası net sözler: İsrail devlet aklını tamamen yitirdi, bir an önce durdurulmalı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası net sözler: İsrail devlet aklını tamamen yitirdi, bir an önce durdurulmalı
İnternetten otomobil satın alırken dolandırıldı!İnternetten otomobil satın alırken dolandırıldı!
Anahtar Kelimeler:
Haluk Levent afad afad başkanı

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Büyük ikramiyeyi kazanmıştı! Kız arkadaşı paraya burnunu silince olay oldu

Büyük ikramiyeyi kazanmıştı! Kız arkadaşı paraya burnunu silince olay oldu

Outdoor tutkunlarının favorisi Adidas Terrex serisinde büyük fırsat

Outdoor tutkunlarının favorisi Adidas Terrex serisinde büyük fırsat

Canlı yayında zor anlar! Bir anda önünü açıp göğüslerini gösterdi

Canlı yayında zor anlar! Bir anda önünü açıp göğüslerini gösterdi

16 yaşındaki öğrencisine uygunsuz fotoğraflarını gönderdi

16 yaşındaki öğrencisine uygunsuz fotoğraflarını gönderdi

Su geçirmez özelliğiyle öne çıkan Columbia Woodburn 2'de fırsat

Su geçirmez özelliğiyle öne çıkan Columbia Woodburn 2'de fırsat

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.