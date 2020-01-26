HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. AFAD: Depremde 31 kişi hayatını kaybetti (9)

AFAD: Depremde 31 kişi hayatını kaybetti (9)

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2020 06:06 | Son Güncelleme

1547 DEPREMZEDE TEDAVİ ALTINDA Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 02.00'de yapılan açıklamada, deprem sonrası enkazdan sağ kurtarılan kişi sayısının 44'e yükseldiğini duyurdu.

1547 DEPREMZEDE TEDAVİ ALTINDA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 02.00'de yapılan açıklamada, deprem sonrası enkazdan sağ kurtarılan kişi sayısının 44'e yükseldiğini duyurdu. AFAD'ın açıklamasında, yaşamını yitirenlerin sayısının 31 olduğu belirtilirken, yaralanan 1547 kişinin de hastanelerde tedaviye alındığı aktarıldı.
SAĞ KURTARILAN KİŞİ SAYISI 45'E YÜKSELDİ
AFAD'ın saat 02.00'deki açıklamasının ardından, depremde Elazığ Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki çöken binanın enkazında kalan küçük Yüsra'nın annesi Ayşe Yıldız, yaralı olarak kurtarıldı. Ayşe Yıldız'ın kurtarılmasının sonrası enkazdan sağ olarak çıkarılan toplam kişi sayısı 45'e yükseldi.
76 BİNA YIKILDI
Açıklamada ayrıca, afet bölgesinde 76 binanın yıkıldığı, 642 ağır hasarlı, 425 de az ve orta hasarlı bina bulunduğu kaydedildi.

Haber: ANKARA,(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Arama kurtarma çalışmaları eğitimli köpekle aralıksız devam ediyorArama kurtarma çalışmaları eğitimli köpekle aralıksız devam ediyor
Denizli'de 'Corona iddiasına' yalanlamaDenizli'de 'Corona iddiasına' yalanlama
PDW kan testi nedir, niçin yapılır?PDW kan testi nedir, niçin yapılır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

3 bakandan deprem bölgesindeki son durumu açıkladı!

3 bakandan deprem bölgesindeki son durumu açıkladı!

Elazığ'da bir deprem daha!

Elazığ'da bir deprem daha!

Yaptığı paylaşım kızdırdı! 'İnsanlar enkaz altındayken...'

Yaptığı paylaşım kızdırdı! 'İnsanlar enkaz altındayken...'

Deprem paylaşımına tepki! 'Kızılay’ın anında para istemesi...'

Deprem paylaşımına tepki! 'Kızılay’ın anında para istemesi...'

23 saatin sonunda mucize kurtuluş!

23 saatin sonunda mucize kurtuluş!

AFAD, Elazığ depremindeki acı bilançoyu açıkladı!

AFAD, Elazığ depremindeki acı bilançoyu açıkladı!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Deprem sonrası yaptıkları şaşkına çevirdi

Deprem sonrası yaptıkları şaşkına çevirdi

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ'daki depremin bilançosu açıklandı

Elazığ'daki depremin bilançosu açıklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: AFAD, Elazığ depremindeki acı bilançoyu açıkladı! Ölü sayısı yükseldi

AFAD, Elazığ depremindeki acı bilançoyu açıkladı!

Elazığ depreminden yeni görüntüler ortaya çıktı

Elazığ depreminden yeni görüntüler!

AFAD: 44 vatandaşımız enkaz altından kurtarıldı

AFAD son durumu açıkladı!

Meteoroloji duyurdu! Elazığ ve Malatya'ya kar yağışı geliyor

Meteoroloji duyurdu! Elazığ ve Malatya'ya kar yağışı geliyor

Esenyurt'ta korkunç olay! Evden kötü kokular gelince öldüğü anlaşıldı

Evden kötü kokular gelince korkunç gerçek ortaya çıktı!

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Türkiye'ye destek mesajı

Macron'dan Türkiye'ye destek mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.