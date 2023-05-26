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AFAD duyurdu! Kahramanmaraş’ta 3.9 büyüklüğünde deprem

26.05.2023 16:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 3.9 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldi.

AFAD duyurdu! Kahramanmaraş’ta 3.9 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 15.32’de Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin hafif hissedildiği bildirildi. (İHA)

İŞTE DEPREMİN MEYDANA GELDİĞİ NOKTA

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