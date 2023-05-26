AFAD duyurdu! Kahramanmaraş’ta 3.9 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 15.32’de Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin hafif hissedildiği bildirildi. (İHA)
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