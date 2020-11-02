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AFAD gönüllü başvurusu nasıl yapılır? AFAD görevlisi nasıl olunur? AFAD gönüllüsü başvuru ekranı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.11.2020 16:00 | Son Güncelleme

İzmir’de yaşanan deprem felaketinin ardından AFAD gönüllerinin kahramanlıkları tüm Türkiye’yi gururlandırdı. Yıkılan binalarda gerçekleştirilen arama kurtarma çalışmalarında tüm gözler AFAD’dan gelecek güzel haberlere çevrilmişken bir yandan vatandaşlar da AFAD gönüllü başvurusu nasıl yapılır sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, AFAD görevlisi nasıl olunur? işte AFAD gönüllü başvuru ekranı ve tüm merak edilenler…

AFAD gönüllü başvurusu nasıl yapılır? AFAD görevlisi nasıl olunur? AFAD gönüllüsü başvuru ekranı

Yaşanan deprem felaketinin ardından çok sayıda vatandaş tarafından AFAD gönüllü başvurusu konusu araştırılmaya başlandı. AFAD gönüllüsü olmak isteyenler başvuru ekranına oldukça fazla ilgi gösteriyor. Gönüllülerin görevleri de merak ediliyo. AFAD gönüllüleri, bireysel ya da gönüllü koordinatörü koordinesinde toplu olarak gerçekleştirilebilecek toplum yararına olan sosyal faaliyetlerde yer alıyorlar. Peki, AFAD görevlisi nasıl olunur? İşte AFAD gönüllüsü başvuru ekranı ve tüm detaylar...

AFAD gönüllü başvurusu nasıl yapılır? AFAD görevlisi nasıl olunur? AFAD gönüllüsü başvuru ekranı

AFAD GÖNÜLLÜ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

AFAD gönüllü başvuru işlemleri ve takibi e-devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Aşağıda yer alan link ile sisteme giriş yapıldıktan sonra gönüllülük taahhütnamesinin onaylanması gerekiyor. AFAD gönüllülük başvurusu genel olarak e-devlet aracılığıyla alınıyor. Başvuru yapanlar ise SMS ya da e-posta aracılığıyla gonullu.afad.gov.tr portalına yönlendiriliyor. AFAD gönüllü eğitim programı ise yüz yüze eğitimlerden, çevrimiçi eğitimlerden ve saha eğitimlerinden meydana geliyor.

AFAD GÖNÜLLÜ BAŞVURUSU EKRANI

AFAD GÖNÜLLÜSÜ NASIL OLUNUR?

AFAD gönüllüleri yalnızca kendi istekleri doğrultusunda, yardımlaşma ve dayanışma maksadıyla, bireysel çıkar gözetmeden ve hiçbir maddi beklenti olmadan gönüllü oluyor. Yalnızca topluma faydalı olma arzusu ile fiziksel güçlerini, zamanlarını, bilgi birikimlerini, yeteneklerini ve deneyimlerini kullanan gönüllüler, afet ve acil durum öncesinde, esnasında ve sonrasında toplum hizmeti çalışmalarına katkı sağlıyorlar.

AFAD gönüllü başvurusu nasıl yapılır? AFAD görevlisi nasıl olunur? AFAD gönüllüsü başvuru ekranı

BAŞVURU ŞARTLARI

Gönüllü olmaya istekli ve e-devlet şifresi bulunan herkes gönüllü olabiliyor. Adayların eğitim ve çalışma programlarının aksatmayacak zaman opsiyonlarına sahip olması gerekiyor. AFAD görevlerine katılacak gönüllü adaylarının sağlık durumlarının da alan çalışmalarına ve seyahatlere uygun olması gerekiyor. Gönüllüler, hiçbir zaman AFAD çalışanlarına alternatif veya tehdit olmuyor. Her iki tarfa da birbirlerine katkıda bulunarak tamamlayıcı özellikler ile birbirlerinin güçlerini ve değerlerini artırmaya yönelik çalışmada bulunuyorlar.

AFAD, gönüllülerin gücünü harekete geçirip afet ve acil durumlarda meydana gelebilecek maddi ve manevi zararın en aza indirilmesi ve toplumun afet ve acil durumlara karşı daha dirençli hale getirilmesi amacıyla gönüllülere ihtiyaç duyuyor. Aynı zamanda insan yaşamında fark yaratabilmek amacıyla becerilerini kullanmaya hazır olan ve yakınlarda eğitimli ve organize gönüllüleri oluşturmak maksadıyla gönüllülere ihtiyaç duyuluyor.

Gönüllü olmak isteyen vatandaşlar, kendi tercihleri doğrultusunda görev alabiliyorlar. Ayrıca ihtiyaç duyulan alanlara göre uygun gönüllüler belirlenip gönüllünün de onayı alındıktan sonra görevlendirme yapılabiliyor. Gönüllüler faaliyetlerinde her bir canlının yaşama hakkını öncelikli ilke olarak kabul ediyor. Çalışmalar, din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı yapılmadan adalet ve eşitlik prensipleri çerçevesinde yürütülüyor. Dolayısıyla farklı düşüncelere ve inançlara saygı gösteriliyor. Saygıya daima önem veriliyor.

Gönüllüler bütün faaliyetlerinde hesap verebilirlik ve saydamlık ilkelerine uyuyorlar. Faaliyetler kapsamında gizlilik kaydı ile edinilen bilgiler üçüncü taraflar ile paylaşılmıyor. Gönüllüler, faaliyetlerini işbirliği, paylaşım ve dayanışma içerisinde yürütme konusunda özenli davranıyorlar. Gönüllülük seviyeleri ise temel, destek ve uzman olmak üzere 3'e ayrılıyor. Konuyla ilgili olarak detaylı bilgiye gonullu.afad.gov.tr internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.

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