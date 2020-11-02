AFAD gönüllü başvurusu nasıl yapılır? AFAD görevlisi nasıl olunur? AFAD gönüllüsü başvuru ekranı

Yaşanan deprem felaketinin ardından çok sayıda vatandaş tarafından AFAD gönüllü başvurusu konusu araştırılmaya başlandı. AFAD gönüllüsü olmak isteyenler başvuru ekranına oldukça fazla ilgi gösteriyor. Gönüllülerin görevleri de merak ediliyo. AFAD gönüllüleri, bireysel ya da gönüllü koordinatörü koordinesinde toplu olarak gerçekleştirilebilecek toplum yararına olan sosyal faaliyetlerde yer alıyorlar. Peki, AFAD görevlisi nasıl olunur? İşte AFAD gönüllüsü başvuru ekranı ve tüm detaylar...

AFAD GÖNÜLLÜ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

AFAD gönüllü başvuru işlemleri ve takibi e-devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Aşağıda yer alan link ile sisteme giriş yapıldıktan sonra gönüllülük taahhütnamesinin onaylanması gerekiyor. AFAD gönüllülük başvurusu genel olarak e-devlet aracılığıyla alınıyor. Başvuru yapanlar ise SMS ya da e-posta aracılığıyla gonullu.afad.gov.tr portalına yönlendiriliyor. AFAD gönüllü eğitim programı ise yüz yüze eğitimlerden, çevrimiçi eğitimlerden ve saha eğitimlerinden meydana geliyor.

AFAD GÖNÜLLÜSÜ NASIL OLUNUR?

AFAD gönüllüleri yalnızca kendi istekleri doğrultusunda, yardımlaşma ve dayanışma maksadıyla, bireysel çıkar gözetmeden ve hiçbir maddi beklenti olmadan gönüllü oluyor. Yalnızca topluma faydalı olma arzusu ile fiziksel güçlerini, zamanlarını, bilgi birikimlerini, yeteneklerini ve deneyimlerini kullanan gönüllüler, afet ve acil durum öncesinde, esnasında ve sonrasında toplum hizmeti çalışmalarına katkı sağlıyorlar.