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AFAD Müdürü deprem riskini harita üzerinde gösterdi: Kırıkkale’yi çevreleyen 3 tane fay zonu var

03.03.2021 15:58 | Son Güncelleme:
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AFAD Müdürü deprem riskini harita üzerinde gösterdi: Kırıkkale’yi çevreleyen 3 tane fay zonu var

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Kırıkkale İl Müdürü Mehmet Coşkun, 1-7 Mart Deprem Haftası nedeniyle basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda, kentin deprem riskini harita üzerinde göstererek, ili çevreleyen 3 tane fay zonunun olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanlığı'nın "2021 Afet Eğitim Yılı" ilan etmesi neticesinde Kırıkkale Valisi Yunus Sezer’in kent genelinde 200 bin kişiye ’Afet Farkındalık Eğitimi’ verilmesi için hedef koyduğunu belirten AFAD Müdürü Mehmet Coşkun, "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ’2021 Afet Eğitim Yılı’ ilan etmesi neticesinde Valimiz Yunus Sezer de ilimizde 200 bin kişiye eğitimin verilmesi için hedef koydu. Bununla ilgili de yoğun çalışmalarımız devam ediyor. Bu çalışmalarımız içerisinde de yine 1-7 Mart Deprem Haftası olması nedeniyle AFAD türlerinden bir tanesi olması sebebiyle haftaya uygun şekilde program yapmayı planlıyoruz" dedi.

Coşkun, “Doğu yönünde Kırıkkale-Sungurlu Fay Hattı, güney yönünde Tuz Gölü Fay Hatları ve Keskin Fayı, güneydoğu yönünde Seyfe Fay Hattı, güneybatı yönünde Bala ve Karakeçili Fayları, kuzey yönünde ise 1-110 kilometre genişlikte ve bin 700 kilometre uzunlukta, sağ yanal doğrultu atımlı Kuzey Anadolu Fay Hattı tarafından çevrilmiş durumdadır" diye konuştu.

"İLİMİZİ 3 TANE ÇEVRELEYEN FAY ZONUNUN OLDUĞU BİLİNİYOR"

2019 yılında yayınlanan deprem haritasına göre, Kırıkkale’nin çok büyük bir riski olmadığını ifade eden Coşkun, şunları kaydetti:
"İlimizi 3 tane çevreleyen fay zonunun olduğu biliniyor. Bunlardan birincisi Tokat-Erbaa’dan Kuzeydoğu Anadolu fay hattından ayrılarak Delice ilçesine kadar gelen yaklaşık 250 kilometre uzunluğunda bir fay zonu. Bu fay zonunda ortalama 5’e kadar büyüklüğü olan depremler meydana geliyor ama her hangi bir yıkıcı ve can kaybı yaşanmadığı kayıtlarımızda mevcut. İkinci fay zonumuz Kırşehir’den Keskin’e gelen bir fay zonu. 1938 yılında 6.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş 149 kişi hayatını kaybetmiş. Bunlardan 4’ü de Keskin’de hayatını kaybediyor. Burada 2019 yılında en son yayınlanan deprem tehlike haritasında depremin tekrar etme periyoduna göre bilim insanlarımızın yaptığı değerlendirmeye göre, bunlar tabii ki belirli tarihler olarak hesap edildiğine göre çok fazla tekrar etme durumu görülmüyor. Üçüncüsü ise, Bala’dan Tuz Gölü fay diye bilinen Bahşılı ilçesine kadar gelen bir fay zonumuz var. Bu fay zonunda da bilinen yakın tarihte 2007 yılında 5.6 büyüklüğünde bir deprem geldiği biliniyor. İlimizde en son 2 ay önce Kalecik depremini hissetti 4.5 büyüklüğünde ama yıkıcı ya da can kaybı etkisi olmadı."

Depremle ilgili etkinliklerin devam edeceğini dile getiren Coşkun, yüz yüze eğitimin de başlamasıyla birlikte okullarda deprem tatbikatlarının yapılacağını aktardı. (İHA)

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