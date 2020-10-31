AFAD: "SAKOM’dan alınan ilk bilgilere göre 1’i boğulma sonucunda olmak üzere toplam 20 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. İzmir’de 738, Manisa’da 5, Balıkesir’de 2 ve Aydın’da 54 kişi olmak üzere toplam 799 vatandaşımız yaralanmıştır."
AFAD: "SAKOM’dan alınan ilk bilgilere göre 1’i boğulma sonucunda olmak üzere toplam 20 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. İzmir’de 738, Manisa’da 5, Balıkesir’de 2 ve Aydın’da 54 kişi olmak üzere toplam 799 vatandaşımız yaralanmıştır."
AFAD: "SAKOM’dan alınan ilk bilgilere göre 1’i boğulma sonucunda olmak üzere toplam 20 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. İzmir’de 738, Manisa’da 5, Balıkesir’de 2 ve Aydın’da 54 kişi olmak üzere toplam 799 vatandaşımız yaralanmıştır."