6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevresindeki on ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremde binlerce bina yıkıldı. Evi hasar gören ev sahipleri ve kiracılara afedzede barınma desteği yardımı yapılıyor. AFAD, detayları geçtiğimiz gün yayınladı. Peki afedzede barınma desteği başvurusu nasıl yapılır? Afedzede barınma desteği başvuru şartları neler? İşte e-Devlet başvuru ekranı!

AFEDZEDE BARINMA DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

AFAD afedzede barınma desteği başvuruları, Çevre Şehircilik ve İlkim Bakanlığı tarafından hasarlı olarak tespit edilen mülkün sahibi veya kiracıları için açıldı. Başvurular e-Devlet üzerinden alınıyor.

AFAD tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Deprem bölgesinde konutu @csbgovtr tarafından hasarlı olarak tespit edilen ev sahibi veya kiracı vatandaşlarımız için, “Afetzede Barınma Desteği” başvuruları @ekapi üzerinden başlamıştır."

Hatalı başvuru yapılırsa 'iptal' seçeneği ile yeniden başvuru yapılabilir.

E-DEVLET AFEDZEDE BARINMA DESTEĞİ BAŞVURU EKRANI

DEPREMZEDELERE 10 BİN TL DESTEK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay depremzedelere hane başı 10 bin TL yardım ödemesi yapacaklarını belirtti. İşte o açıklama:

"Zarar veya hasar gören afetzedelere 10 bin TL hane başı ödememiz vardı. Bunu biraz daha detaylandırayım. 10 bin TL hane başı destek; afette yıkık, acil yıkılacak, ağır hasarlı, orta hasarlı veya az hasarlı tespit edilen konutlara yöneliktir. Yani hasarsız olanlar değil; hasarsızın dışında kalan diğer alanlarla ilgilidir. Ödemeler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yaptığı çalışmaların verilerine göre yapılmaktadır. Şu ana kadar vatandaşlarımıza 6 milyar 802 milyon 680 bin TL ödeme gerçekleştirilmiştir."

