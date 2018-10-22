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Afet eğitiminde 11 milyon kişiye ulaşıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 20:13 | Son Güncelleme

AFAD Planlama ve Zarar Azaltma Dairesi Başkanı Yusuf Aysu: - "Ulusal afet eğitim politikasının temel taşlarını oluşturan 'Afete Hazır Türkiye' eğitim kampanyası, AFAD ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle yürütülmektedir. Bu kapsamda bugüne kadar 11 milyon kişiye erişim sağlanmıştır"

Gümüşhane ve Girne Amerikan Üniversiteleri iş birliğiyle düzenlenen "1. Uluslararası Afet Yönetimi Kongresi" başladı.

Gümüşhane Üniversitesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen kongrenin açılışında konuşan AFAD Planlama ve Zarar Azaltma Dairesi Başkanı Yusuf Aysu, her doğa olayının afet olarak tanımlanamayacağını söyledi.

Okyanuslarda sürekli meydana gelen kasırga ve depremlerin afet olarak nitelendirilmediğine işaret eden Aysu, "İnsana zarar veren her unsur ve doğa olayı ekonomik, can ve mal kaybı oluşturup hayatı durduruyorsa afet olarak nitelendiriyoruz." dedi.

Aysu, doğada meydana gelen bazı olayların gelişmiş ülkelerde genel hayatı etkilemezken, gelişmemiş ülkelerde afete dönüştüğüne dikkati çekerek, "Ülkemizde afet çeşitliliği olarak can ve mal kaybı yönünden deprem birinci sırada gelmektedir. Oluş sıklığı yönünden heyelansı çığ ve kaya düşmelerinin daha sık olduğunu görmekteyiz. Çeşitlilik anlamında ülkemizin her noktasında afetle karşılaşabiliyoruz. Geçmişe göre bugün afetlere daha hazırlıklı olduğumuzu söyleyebiliriz." diye konuştu.

AFAD'ın yaklaşık 2 bin personelle görev yaptığını ve değerli çalışmalar yürüttüğünü kaydeden Aysu, şunları kaydetti:

"Ulusal afet eğitim politikasının temel taşlarını oluşturan 'Afete Hazır Türkiye' eğitim kampanyası, AFAD ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle yürütülmektedir. Bu kapsamda bugüne kadar 11 milyon kişiye erişim sağlanmıştır. AFAD deprem dairesi bugün 977 deprem istasyonu ile Türkiye'de ve bölgemizdeki depremleri deprem veri merkezleri ile birlikte 7 gün 24 saat izlemektedir. AFAD'ın kurmuş olduğu deprem gözlem ağları Avrupa'nın ikinci büyük deprem gözlem ağıdır. Sonuç olarak bugün afetlere dünden daha hazırlıklı olduğumuzu söyleyebiliriz."

Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Halil İbrahim Zeybek ise doğal afet olarak tanımlanan olaylarda insan müdahalesinin her geçen gün arttığını söyledi.

İnsanların bilinçsiz uygulamalarla afetlere neden olabildiğine işaret eden Zeybek, "Deprem öldürmüyor. Bizim depremi hiçe sayan yapılaşmamız öldürüyor. Taşkın öldürmüyor, dere yataklarını bile bile yerleşim yeri olarak seçmemiz öldürüyor. Gümüşhane olarak bizim yamaçlarla, kütle hareketleriyle ilgili ciddi problemlerimiz var. Bu nedenle özellikle inşaat sektörüyle uğraşan bütün sektör temsilcilerine derin sondajsız iş yapılmamasını öneriyorum." ifadelerini kullandı.

Kongrenin açılışına Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Girne Amerikan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutsal Öztürk, yurtdışından davetliler ile akademisyenler katıldı.

Afet yönetimi konularının tartışılacağı, 5 ülkeden 132 bildirinin sunulduğu kongre, 24 Ekim'de sona erecek.

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