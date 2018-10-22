Afet eğitiminde 11 milyon kişiye ulaşıldı

Gümüşhane ve Girne Amerikan Üniversiteleri iş birliğiyle düzenlenen "1. Uluslararası Afet Yönetimi Kongresi" başladı.

Gümüşhane Üniversitesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen kongrenin açılışında konuşan AFAD Planlama ve Zarar Azaltma Dairesi Başkanı Yusuf Aysu, her doğa olayının afet olarak tanımlanamayacağını söyledi.

Okyanuslarda sürekli meydana gelen kasırga ve depremlerin afet olarak nitelendirilmediğine işaret eden Aysu, "İnsana zarar veren her unsur ve doğa olayı ekonomik, can ve mal kaybı oluşturup hayatı durduruyorsa afet olarak nitelendiriyoruz." dedi.

Aysu, doğada meydana gelen bazı olayların gelişmiş ülkelerde genel hayatı etkilemezken, gelişmemiş ülkelerde afete dönüştüğüne dikkati çekerek, "Ülkemizde afet çeşitliliği olarak can ve mal kaybı yönünden deprem birinci sırada gelmektedir. Oluş sıklığı yönünden heyelansı çığ ve kaya düşmelerinin daha sık olduğunu görmekteyiz. Çeşitlilik anlamında ülkemizin her noktasında afetle karşılaşabiliyoruz. Geçmişe göre bugün afetlere daha hazırlıklı olduğumuzu söyleyebiliriz." diye konuştu.