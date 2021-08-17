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  4. Afgan gazeteci Nazira Karimi canlı yayında gözyaşlarını tutamadı: Benim cumhurbaşkanım nerede?

Afgan gazeteci Nazira Karimi canlı yayında gözyaşlarını tutamadı: Benim cumhurbaşkanım nerede?

17.08.2021 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD öncülüğünde NATO güçlerinin Afganistan'dan çekilmesiyle birlikte Taliban'ın ülkenin kontrolünü ele geçirmesi ve başkent Kabil'e girmesi tüm manşetlerde ilk sırada. Taliban'dan kaçmak için hayatlarını tehlikeye atan Afganların görüntüleri yürek burkarken Afgan gazeteci Nazira Karimi'nin tüm dünyanın gözü önünde gözyaşları içinde "Benim cumhurbaşkanım nerede?" diye sorması gündem oldu.

Tüm dünya Afganistan'da yaşanan gelişmeleri korkuyla izlerken seslerini duyurmak isten Afganların yardım çığlıkları ve ülkelerindeki durumla ilgili sözleri başta sosyal medya olmak üzere tüm basında büyük ilgi görüyor.

Nazira Karimi, yıllar önce Taliban'ın zulmünden kaçarak ABD'ye yerleşmiş bir gazeteci. Başkent Washington'da görevli bir muhabir olan deneyimli gazetecinin Pentagon tarafından düzenlenen brifingdeki sorusu ve gözyaşları içinde söyledikleri bir anda gündeme oturdu.

KARİMİ: BAYRAĞIMI İNDİRDİLER

Pentagon sözcüsü John Kirby'nin verdiği brifing sırasında üzerinde Afganistan bayrağı olan maskesini yüzünden çıkararak söz alan Nazira Karimi, yüzündeki bayraklı maskeyi çıkarıp elinde tutarken "Bu benim ülkemin bayrağı, bayrağımı indirdiler. Afgan kadınlar çok üzgün. Hiçbirimiz Taliban'ın ülkeyi bir günde ele geçirmesini beklemiyorduk" dedi.

"EŞREF GANİ NEREDE?"

Gözyaşlarına boğulan deneyimli gazeteci "Kendi bayraklarını astılar. Herkes çok üzgün. Benim Cumhurbaşkan'ım nerede? Eski Cumhurbaşkanı Eşref Gani şu anda nerede?" sorusunu sordu.

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Karimi dünyayı şoke eden sözlerine "Bir cumhurbaşkanımız yok, hiçbir şeyimiz yok. Afganlar ne yapacaklarını bilmiyorlar. Afganistan'da kadınlar birçok başarı elde etmişti, ben birçok başarı elde etmiştim. 20 yıl önce Taliban'dan kaçtım ve şimdi tekrar başladığımız yere döndük. Eşref Gani nerede? Afgan halkına cevap vermek zorunda!" ifadeleriyle devam etti.

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Karimi'nin canlı yayında sarf ettiği bu sözler ve döktüğü gözyaşları tüm dünyada manşet olurken sosyal medyada en çok paylaşılan gündem maddelerinden de biri haline geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Kabil Afganistan Amerika Taliban
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