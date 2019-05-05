HABER

Afgan gence kan donduran işkence

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 15:27 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde Afganistan uyruklu kişiyi kemerle darbettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde Afganistan uyruklu bir kişinin 3 kişi tarafından darbedildiği ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, belirtilen adrese gitti.

Afgan gence kan donduran işkence

Polis ekipleri, darbedilen kişinin arkadaşının verdiği ifade doğrultusunda kimliği tespit edilen şüpheliler Berat Mustafa Ç. (20), Yücel Ç. (19) ve B.K'yı (13) gözaltına aldı. Şüphelilerden Yücel Ç.'nin cep telefonunda Afganistan uyruklu F.R.B'yi kemerle darbettikleri anın kayıtları ile cinsel içerikli videolar tespit edildi.

Şüphelilerin, 24 Nisan'da alkol aldıktan sonra gece sokakta karşılaştıkları Afganistan uyruklu kişiyi eve götürüp darbettikten sonra elini ve ayaklarını bağlayıp, araziye bıraktıklarını söyledikleri öğrenildi.

5cced44967b0a9598081bb36

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, yaptıkları araştırma sonucunda D-300 kara yolu üzerinde buldukları F.R.B'yi sağlık ekiplerine teslim etti.

Haklarında "Cumhurbaşkanına hakaret, Atatürk'e hakaret, müstehcenlik, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama, mala zarar verme" suçlarından adli işlemler yapılan şüphelilerden Berat Mustafa Ç. ve Yücel Ç. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, B.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kocasını bu halde yakaladı! Bakın ardından ne yaptı Kocasını bu halde yakaladı! Bakın ardından ne yaptı
HUZUR VE BEREKET AYI RAMAZAN - Avustralya'da ilk teravih kılındıHUZUR VE BEREKET AYI RAMAZAN - Avustralya'da ilk teravih kılındı
Gürcistan'da Çay ve Bal FestivaliGürcistan'da Çay ve Bal Festivali
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afganistan Afyonkarahisar

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da sokak ortasında tekme ve yumruklu kavga

İstanbul'da sokak ortasında tekme ve yumruklu kavga

Devlet Bahçeli'dan flaş 'İstanbul' açıklaması

Devlet Bahçeli'dan flaş 'İstanbul' açıklaması

Medyum Keto'dan acı haber geldi! Ölmeden önceki son hali yürekleri burktu

Medyum Keto'dan acı haber geldi! Ölmeden önceki son hali yürekleri burktu

Ünlü kulüp küme düştü

Ünlü kulüp küme düştü

NATO'dan Türkiye açıklaması

NATO'dan Türkiye açıklaması

Binali Yıldırım'dan 'mazbata' iddiasına tepki!

Binali Yıldırım'dan 'mazbata' iddiasına tepki!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu!

İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

'Sarallar'a operasyon! Çok sayıda gözaltı var

'Sarallar'a operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Cenaze dönüşü feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Cenaze dönüşü feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 1 yorum
çocuk pornosu seyreden 3 soysuz sütü bozuk insanlara ayar vermeye kalkmış.ADALETİN TOKADINI yesinlerde görsünler akibetlerini .
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Azez ve Hakkâri şehitlerine veda

Azez ve Hakkâri şehitlerine veda

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak! Öğrenci servisinin geçişi sırasında patladı

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak!

Son dakika Pendik'te doğalgaz patlaması!

İstanbul'da korkutan doğalgaz patlaması!

Galatasaray Beşiktaş maçı canlı izle: Dev derbi saat kaçta?

Galatasaray Beşiktaş maçı canlı izle: Dev derbi saat kaçta?

Son dakika Muğla'da kaza! Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Muğla'da yolcu otobüsü kaza yaptı!

Okulda dehşet! Liseli genç asansör boşluğuna düştü

Okulda dehşet! Liseli genç asansör boşluğuna düştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.