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Afgan göçmenler anlatıyor: Türkiye'ye neden ve nasıl geliyorlar? Ne istiyorlar?

19.07.2021 16:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çatışmalar, siyasi çalkantılar ve ekonomik zorluklar gibi nedenlerle ülkelerinden ayrılan Afgan vatandaşlarının yasa dışı yollarla İran sınırı üzerinden Türkiye'ye giriş çabaları sürüyor. BBC Türkçe, göçmenlerin bu yolculukta güzergahları arasında yer alan, Van'ın merkezindeki İpekyolu ilçesinde ve Bitlis'in Tatvan ilçesinde göçmenlerle görüştü.

Afgan göçmenler anlatıyor: Türkiye'ye neden ve nasıl geliyorlar? Ne istiyorlar?

https://www.youtube.com/watch?v=L-hiqqbKd5Y

Çatışmalar, siyasi çalkantılar ve ekonomik zorluklar gibi nedenlerle ülkelerinden ayrılan Afgan vatandaşlarının yasa dışı yollarla İran sınırı üzerinden Türkiye'ye giriş çabaları sürüyor.

ABD askerlerinin Afganistan'dan çekilmeye başlaması ve Taliban güçlerinin ülkede kontrol ettiği alanları artırmasının, bu göçü artırdığı düşünülüyor.

Yasa dışı sınır geçişlerine karşı Türkiye'de güvenlik önlemlerinin artırıldığı ancak geçiş çabalarının sürdüğü anlaşılıyor.

Afganistan, Pakistan ve İran boyunca yol alan, kimi zaman günlerce yürüyen göçmenler, Türkiye sınırını geçmeleri durumunda gruplar halinde başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin farklı kentlerine ulaşmaya çalışıyor.

BBC Türkçe, göçmenlerin bu yolculukta güzergahları arasında yer alan, Van'ın merkezindeki İpekyolu ilçesinde ve Bitlis'in Tatvan ilçesinde göçmenlerle görüştü.

Yanlarında Pakistanlıların da bulunduğu Afgan göçmenler, BBC Türkçe'ye, ülkelerinden neden ayrıldıklarını, hangi yollarla Türkiye'ye girdiklerini, yolda neler yaşadıklarını, neden Türkiye'ye geldiklerini ve ne istediklerini anlattı.

Video-haberde, Van'ın sınırdan onlarca kilometre uzaklıkta bulunan merkezindeki İpekyolu ilçesinde, jandarma ve koruculardan kaçmaya çalışan göçmenlerin görüntüleri de yer alıyor.

Video-haber: Mahmut Hamsici, Arif Aslan

Kurgu: Osman Kaytazoğlu

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