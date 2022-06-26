Afgan kadın Madina Ghawsi'den Türk halkına skandal sözler! Sosyal medya ayağa kalktı

Sosyal medya platformu Tiktok'ta "madoghawsi2412" ismiyle yayın yapan Afgan Madina Ghawsi'nin paylaştığı videolar sosyal medyanın gündemine oturdu.
Türkiye’de yaşayan Afganistan uyruklu Madina Ghawsi, sosyal medyadan paylaştığı videolarda Türkiye'ye ve Türk halkına yönelik skandal ifadeler kullandı.
Türk halkına hakaretler yağdıran Afgan Madina Ghawsi'nin skandal paylaşımları sonrası sosyal medya kullanıcıları Ghawsi'nin tutuklanması için çağrıda bulundu.
Afgan Madina Ghawsi'nin 2019-2020 Akademik yılı Temmuz ayı yerleştirmelerinde Aksaray Üniversitesi'nde öğrenim görmeye hak kazanan yabancı öğrenciler arasında olduğu ortaya çıktı.
İddialara göre Madina Ghawsi şu anda Almanya'da yaşıyor.
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