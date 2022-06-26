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  4. Afgan kadın Madina Ghawsi'den Türk halkına skandal sözler! Sosyal medya ayağa kalktı

Afgan kadın Madina Ghawsi'den Türk halkına skandal sözler! Sosyal medya ayağa kalktı

26.06.2022 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afganistan uyruklu Madina Ghawsi isimli sosyal medya kullanıcısı, paylaştığı videolarda Türkiye'ye ve Türk halkına yönelik skandal ifadeler kullandı. Afgan Ghawsi'nin Türk halkına hakaretler yağdırdığı videoları, sosyal medyada büyük tepki çekti. Sosyal medya kullanıcıları, Türkiye aleyhine çok ağır ifadeler kullanan Madina Ghawsi'nin tutuklanması için çağrıda bulundu. Öte yandan, Afgan Ghawsi'nin Aksaray Üniversitesi'nde İşletme öğrenimi gördüğü ortaya çıktı.

Sosyal medya platformu Tiktok'ta "madoghawsi2412" ismiyle yayın yapan Afgan Madina Ghawsi'nin paylaştığı videolar sosyal medyanın gündemine oturdu.

Türkiye’de yaşayan Afganistan uyruklu Madina Ghawsi, sosyal medyadan paylaştığı videolarda Türkiye'ye ve Türk halkına yönelik skandal ifadeler kullandı.

Türk halkına hakaretler yağdıran Afgan Madina Ghawsi'nin skandal paylaşımları sonrası sosyal medya kullanıcıları Ghawsi'nin tutuklanması için çağrıda bulundu.

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ'NDE ÖĞRENİM GÖRÜYOR

Afgan Madina Ghawsi'nin 2019-2020 Akademik yılı Temmuz ayı yerleştirmelerinde Aksaray Üniversitesi'nde öğrenim görmeye hak kazanan yabancı öğrenciler arasında olduğu ortaya çıktı.

İddialara göre Madina Ghawsi şu anda Almanya'da yaşıyor.

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