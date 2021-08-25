Afgan komutanın görüntüsü olay oldu! Tahliye sırasına girdi, kuyrukta bekliyor

Taliban'ın Afganistan'ın çeşitli bölgelerini ele geçirmesinin ve hükümetin devrilmesinin ardından Afgan halk, Taliban tarafından öldürülme veya işkence görme korkusu içinde yaşıyor. Ülkeler de insanlarını güvence altına almak amacıyla vatandaşlarını ülkeden tahliye etmeye çalışırken dünya, Afganistan'da ortaya çıkan durumu yakından izliyor.

Bununla birlikte binlerce Afgan vatandaşı başka ülkelere gidebilmek için günlerdir Kabil'deki havaalanında bekliyor. Tahliye edilme umudu ile bekleyen binlerce kişi arasında tanıdık bir sima da vardı. Eski Afganistan Genelkurmay Başkanı Wali Mohammad Ahmedzai'nin kuyrukta beklediği bu anlar dünya medyasında geniş yer buldu.

Former Afghan Army Chief Wali Muhammad Ahmadzai is standing in line at Airport to leave the country. pic.twitter.com/SBaQ3QYmTZ — Megh Updates ????™ (@MeghUpdates) August 23, 2021

KOMUTAN TAHLİYE İÇİN KUYRUKTA BEKLİYOR

Twitter başta olmak üzere birçok sosyal medya platformunda paylaşılan Ahmedzai'nin bu görüntüsü, Megh Updates adlı bir Twitter sayfasından "Eski Afgan Ordusu Komutanı Wali Muhammed Ahmadzai ülkeyi terk etmek için havaalanında sırada bekliyor" başlığıyla paylaşıldı. Ancak Ahmedzai'nin uçağa binip binmediği henüz belli değil.

Ahmadzai, Taliban'ın başkenti ele geçirmesinden günler önce 11 Ağustos'ta görevden alınmıştı.



