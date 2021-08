Afgan komutanın görüntüsü olay oldu! Tahliye sırasına girdi, kuyrukta bekliyor

Taliban'ın Afganistan'ın çeşitli bölgelerini ele geçirmesinin ve hükümetin devrilmesinin ardından Afgan halk, Taliban tarafından öldürülme veya işkence görme korkusu içinde yaşıyor. Ülkeler de insanlarını güvence altına almak amacıyla vatandaşlarını ülkeden tahliye etmeye çalışırken dünya, Afganistan'da ortaya çıkan durumu yakından izliyor.

Bununla birlikte binlerce Afgan vatandaşı başka ülkelere gidebilmek için günlerdir Kabil'deki havaalanında bekliyor. Tahliye edilme umudu ile bekleyen binlerce kişi arasında tanıdık bir sima da vardı. Eski Afganistan Genelkurmay Başkanı Wali Mohammad Ahmedzai'nin kuyrukta beklediği bu anlar dünya medyasında geniş yer buldu.

Former Afghan Army Chief Wali Muhammad Ahmadzai is standing in line at Airport to leave the country. pic.twitter.com/SBaQ3QYmTZ