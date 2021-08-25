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  4. Afgan komutanın görüntüsü olay oldu! Tahliye sırasına girdi, kuyrukta bekliyor

Afgan komutanın görüntüsü olay oldu! Tahliye sırasına girdi, kuyrukta bekliyor

25.08.2021 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taliban, 15 Ağustos'ta Kabil'e girdi ve eski cumhurbaşkanının Birleşik Arap Emirlikleri'ne sığınmasıyla Eşref Gani hükümeti sona erdi. Bu çöküşü takip eden günlerde ise binlerce Afganlı Kabil havaalanına akın etti. Tahliye hareketliliği devam ederken Kabil'deki Hamid Karzai Havalimanı'nda çekilen bir kare ise dünya medyasının manşetlerine taşındı. Eski Afganistan Genelkurmay Başkanı Wali Mohammad Ahmadzai kuyruğa girmiş ve tahliye edilmek için sırada bekliyordu.

Afgan komutanın görüntüsü olay oldu! Tahliye sırasına girdi, kuyrukta bekliyor

Taliban'ın Afganistan'ın çeşitli bölgelerini ele geçirmesinin ve hükümetin devrilmesinin ardından Afgan halk, Taliban tarafından öldürülme veya işkence görme korkusu içinde yaşıyor. Ülkeler de insanlarını güvence altına almak amacıyla vatandaşlarını ülkeden tahliye etmeye çalışırken dünya, Afganistan'da ortaya çıkan durumu yakından izliyor.

Bununla birlikte binlerce Afgan vatandaşı başka ülkelere gidebilmek için günlerdir Kabil'deki havaalanında bekliyor. Tahliye edilme umudu ile bekleyen binlerce kişi arasında tanıdık bir sima da vardı. Eski Afganistan Genelkurmay Başkanı Wali Mohammad Ahmedzai'nin kuyrukta beklediği bu anlar dünya medyasında geniş yer buldu.

KOMUTAN TAHLİYE İÇİN KUYRUKTA BEKLİYOR

Twitter başta olmak üzere birçok sosyal medya platformunda paylaşılan Ahmedzai'nin bu görüntüsü, Megh Updates adlı bir Twitter sayfasından "Eski Afgan Ordusu Komutanı Wali Muhammed Ahmadzai ülkeyi terk etmek için havaalanında sırada bekliyor" başlığıyla paylaşıldı. Ancak Ahmedzai'nin uçağa binip binmediği henüz belli değil.

Ahmadzai, Taliban'ın başkenti ele geçirmesinden günler önce 11 Ağustos'ta görevden alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan
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