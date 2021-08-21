HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Kan donduran vahşet! Taliban, Afgan kadını ateşe atarak öldürdü

Kan donduran vahşet! Taliban, Afgan kadını ateşe atarak öldürdü

21.08.2021 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afganistan'ın yönetimini fiilen devralan Taliban verdiği ılımlı mesajlara rağmen birkaç gün önce bir kadını burka giymediği için infaz etmişti. Bu anlar daha sıcaklığını korurken Taliban yine bir kadının ölümüne neden oldu. Kadının öldürülme nedeni ise kötü yemek pişirmesiydi. İddiaya göre Afgan kadın ateşe verilerek öldürüldü.

Kan donduran vahşet! Taliban, Afgan kadını ateşe atarak öldürdü

Kabil'de kontrolü ele geçiren Taliban, kadınlarla ilgili ılımlı mesajlar veriyor. Ancak çok sayıda Afgan, Kabil'den önce girdiği kentlerde kadınları baskı altına alan Taliban'ın eski zihniyetinin değişmediğini söylüyor. Öyle ki kadınların bu görüşünü destekleyen, kan donduran olaylar meydana gelmeye devam ediyor.

Birkaç gün önce burka giymediği için Taliban militanları tarafından vurularak öldürülen bir kadın dünya medyasının gündemine otururken, Afganistan'dan kadınlara şok edici muameleyle ilgili olaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

''ATEŞE ATILDI''

Eski bir Afgan yargıç ve kadına yönelik şiddeti sona erdirmek için kampanyalar yürüten Najla Ayoubi, “kadınlara yönelik kötü davranış ve şiddet” hakkında üzücü hikayeler aldığını söyledi. Ayoubi, dün Sky News'e verdiği demeçte, bir kadının Taliban'a kötü yemek pişirmekle suçlandığını ve bu nedenle ateşe atılarak öldürüldüğünü ifade etti.

Taliban burka giymeyen kadını infaz etti! Sosyal medyada viral olan görüntüTaliban burka giymeyen kadını infaz etti! Sosyal medyada viral olan görüntü

''SEKS KÖLESİ OLARAK VERİLİYORLAR''

Ayoubi daha sonra şunları ekledi: İnsanları onlara yemek vermeye ve yemek pişirmeye zorluyorlar. Ayrıca son haftalarda komşu ülkelere seks kölesi olarak gönderilen birçok kadın var. Aileler genç kızlarını Taliban militanlarına vermek zorunda kalıyor.

Ayoubi'nin iddiaları, Taliban'ın kadınlara karşı gerçekleştirdiği söylenen ve giderek büyüyen vahşet listesinin en sonuncusu.

İzdihamda ezilen 14 yaşındaki Afgan kızın görüntüsü yürek burktu: Dünya bize yüz çevirdiİzdihamda ezilen 14 yaşındaki Afgan kızın görüntüsü yürek burktu: Dünya bize yüz çevirdi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünya bu kareyle sarsıldı! "Gerçekleri görün"Dünya bu kareyle sarsıldı! "Gerçekleri görün"
PARTNERHapishanede yasak aşk! Erkek mahkum, hücresinde kadın gardiyanla yakalandıHapishanede yasak aşk! Erkek mahkum, hücresinde kadın gardiyanla yakalandı
Tedbirleri daha da gevşetiyorlar!Tedbirleri daha da gevşetiyorlar!
Anahtar Kelimeler:
Afganistan Taliban
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 14 yorum
ya bırakın bu söylentileri ateşe attı diyorsunuz yalan seks kölesi vs diyorsunuz yalan tamam Taliban sütten çıkmış ak kaşık değil ama delilsiz senetsiz nerden uyduruyorsunuz bunları
Yalan haberiniz batsın artik böyle yalanları birakın yahu.
bu kadar barbar yobaz yaratiklar daha yok dünyada

En Çok Okunan Haberler

Boğaziçi Üniversitesi rektörü belli oldu

Boğaziçi Üniversitesi rektörü belli oldu

Sosyal medya için video çekerken feci şekilde can verdi

Sosyal medya için video çekerken feci şekilde can verdi

Hadise'den ayrılan Kaan Yıldırım peş peşe paylaştı! "Erkekte kalite"

Hadise'den ayrılan Kaan Yıldırım peş peşe paylaştı! "Erkekte kalite"

Ünlü isimden Afganistan isyanı: Mide bulandırıcı

Ünlü isimden Afganistan isyanı: Mide bulandırıcı

Bir aile gece yarısı şoku yaşadı! Hemen indirildiler

Bir aile gece yarısı şoku yaşadı! Hemen indirildiler

Kızlarını kefene sarıp paylaştılar: Dünya bize yüz çevirdi

Kızlarını kefene sarıp paylaştılar: Dünya bize yüz çevirdi

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

AB'den Türkiye'nin aşı sertifikasını tanıma kararı

AB'den Türkiye'nin aşı sertifikasını tanıma kararı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Meteoroloji'den korkutan haritalar! Tehlike gözler önüne serildi

Meteoroloji'den korkutan haritalar! Tehlike gözler önüne serildi

Bakan Koca haritayı paylaştı! İşte listedeki 5 il

Bakan Koca haritayı paylaştı! İşte listedeki 5 il

Kendini mehdi ilan etti, kabul etmeyeni 'şeytan' diye öldürdü

Kendini mehdi ilan etti, kabul etmeyeni 'şeytan' diye öldürdü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.