Kan donduran vahşet! Taliban, Afgan kadını ateşe atarak öldürdü

Kabil'de kontrolü ele geçiren Taliban, kadınlarla ilgili ılımlı mesajlar veriyor. Ancak çok sayıda Afgan, Kabil'den önce girdiği kentlerde kadınları baskı altına alan Taliban'ın eski zihniyetinin değişmediğini söylüyor. Öyle ki kadınların bu görüşünü destekleyen, kan donduran olaylar meydana gelmeye devam ediyor.

Birkaç gün önce burka giymediği için Taliban militanları tarafından vurularak öldürülen bir kadın dünya medyasının gündemine otururken, Afganistan'dan kadınlara şok edici muameleyle ilgili olaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

''ATEŞE ATILDI''

Eski bir Afgan yargıç ve kadına yönelik şiddeti sona erdirmek için kampanyalar yürüten Najla Ayoubi, “kadınlara yönelik kötü davranış ve şiddet” hakkında üzücü hikayeler aldığını söyledi. Ayoubi, dün Sky News'e verdiği demeçte, bir kadının Taliban'a kötü yemek pişirmekle suçlandığını ve bu nedenle ateşe atılarak öldürüldüğünü ifade etti.

''SEKS KÖLESİ OLARAK VERİLİYORLAR''

Ayoubi daha sonra şunları ekledi: İnsanları onlara yemek vermeye ve yemek pişirmeye zorluyorlar. Ayrıca son haftalarda komşu ülkelere seks kölesi olarak gönderilen birçok kadın var. Aileler genç kızlarını Taliban militanlarına vermek zorunda kalıyor.

Ayoubi'nin iddiaları, Taliban'ın kadınlara karşı gerçekleştirdiği söylenen ve giderek büyüyen vahşet listesinin en sonuncusu.



