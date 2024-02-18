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  4. Afganistan'ın kuzeyinde 5 büyüklüğünde deprem! Komşu ülkelerden de hissedildi

Afganistan'ın kuzeyinde 5 büyüklüğünde deprem! Komşu ülkelerden de hissedildi

18.02.2024 15:53 | Son Güncelleme:
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Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afganistan'ın kuzeyinde 5 büyüklüğünde deprem! Komşu ülkelerden de hissedildi

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), yerel saatle 15.50'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün vilayetin merkez ilçesi Mezar-ı Şerif'in 19 kilometre güneybatısında olduğunu açıkladı.

Deprem yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldi.

ÖZBEKİSTAN VE TÜRKMENİSTAN'DAN DA HİSSEDİLDİ

Sarsıntı Afganistan'ın kuzey vilayetleri ile komşu ülkeler Özbekistan ve Türkmenistan'dan da hissedildi.

Geçen yıl ekim ayında Afganistan'ın kuzeybatısındaki Herat vilayetinde meydana gelen ve büyüklükleri 5 ila 6,5 olan depremler sonucu 2 bin 500 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı. (AA)

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Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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deprem Afganistan
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