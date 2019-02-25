Afganistan İran'ın Çabahar limanından ilk ihracatını Hindistan'a yaptı

İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı İslami de Afganistan'ın Çabahar'dan yapılan ilk ihracatıyla ilgili şunları anlattı: "Afganistan'ın 23 konteynerden oluşan, içinde hububat ve değerli taşların olduğu ihracat ürünleri Çabahar'a ulaştı. O mallar şimdi gemilere yükleniyor. Hindistan, Afganistan ve Pakistan ile iş birliğimizi devam ettireceğiz." dedi.

Afganistan Ulaştırma Bakanı Yardımcısı Verimaç, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Afganistan'ın ilk defa Çabahar Limanı'ndan hububat ve değerli taşlardan oluşan 570 ton ağırlığındaki ürünü Hindistan'a ihraç ettiğini söyledi.

Afganistan'ın Çabahar Limanı'ndan Hindistan'a gerçekleştirdiği ilk ihracat işlemi için bir tören düzenlendi. Çabahar Limanı'nda düzenlenen törene İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Muhammed İslami, Afganistan Ulaştırma Bakanı Yardımcısı İmam Muhammed Verimaç ve Hindistan Gemicilik Bakan Yardımcısı Gupal Kirişna katıldı.

Bölge ülkelerini Çabahar Limanı'na yatırım yapmaya davet eden İslami, "İran'ın doğusundaki tren hattı gelişmeye devam ediyor. Tüm dost ve ilgili ülkeleri Çabahar koridoruna yatırım yapmaya davet ediyoruz. Diğer tarafları da bu projenin ilerletilmesi sürecine dahil etmeye hazırız." diye konuştu.

İran'ın iş birliğinin artırılması için büyük yatırım yaptığını ifade eden İslami, "Başka devletlerin de buna katılmasını bekliyoruz. Hep birlikte bu bölgenin ekonomik açıdan kalkınması için yardımcı olmalıyız. Hint Okyanusu'nu Orta Asya'ya bağlayan Kuzey-Güney koridoru bölgedeki tüm devletlerin geliştirmek istediği projelerden bir tanesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Limanda İran ve Alman şirketlerin ortaklığında yapılan 8 tahıl emme makinesinin hizmete açıldığını aktaran İslami, "Çabahar Limanı tamamen bittiğinde yılda 77 milyon ton kapasiteye ulaşacak. İran, diğer ülkelerin de katılımıyla bu gelişmeyi hızlandıracak." ifadesini kullandı.

- Çabahar Limanı

Çabahar Limanı projesi, İran’ın güneydoğusundan başlayan Afganistan ve Orta Asya’ya uzanan, transit taşımacılıkta kullanılacak kara ve demir yolu bağlantısını içeriyor. Anlaşma, 23 Mayıs 2016’da İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin katıldığı törenle Tahran’da imzalanmıştı.