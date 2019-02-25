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Afganistan İran'ın Çabahar limanından ilk ihracatını Hindistan'a yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2019 23:01 | Son Güncelleme

Afganistan'ın İran'ın Çabahar Limanı'ndan Hindistan'a yaptığı ilk ihracat işlemi için düzenlenen törene, İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Muhammed İslami, Afganistan Ulaştırma Bakanı Yardımcısı İmam Muhammed Verimaç ve Hindistan Gemicilik Bakan Yardımcısı Gupal Kirişna katıldı

Afganistan İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Çabahar Limanı'ndan değerli taşlar ve hububat gibi ürünlerden oluşan ilk ihracatını Hindistan'a gerçekleştirdi.

Afganistan'ın Çabahar Limanı'ndan Hindistan'a gerçekleştirdiği ilk ihracat işlemi için bir tören düzenlendi. Çabahar Limanı'nda düzenlenen törene İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Muhammed İslami, Afganistan Ulaştırma Bakanı Yardımcısı İmam Muhammed Verimaç ve Hindistan Gemicilik Bakan Yardımcısı Gupal Kirişna katıldı.

Afganistan Ulaştırma Bakanı Yardımcısı Verimaç, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Afganistan'ın ilk defa Çabahar Limanı'ndan hububat ve değerli taşlardan oluşan 570 ton ağırlığındaki ürünü Hindistan'a ihraç ettiğini söyledi.

İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı İslami de Afganistan'ın Çabahar'dan yapılan ilk ihracatıyla ilgili şunları anlattı: "Afganistan'ın 23 konteynerden oluşan, içinde hububat ve değerli taşların olduğu ihracat ürünleri Çabahar'a ulaştı. O mallar şimdi gemilere yükleniyor. Hindistan, Afganistan ve Pakistan ile iş birliğimizi devam ettireceğiz." dedi.

Bölge ülkelerini Çabahar Limanı'na yatırım yapmaya davet eden İslami, "İran'ın doğusundaki tren hattı gelişmeye devam ediyor. Tüm dost ve ilgili ülkeleri Çabahar koridoruna yatırım yapmaya davet ediyoruz. Diğer tarafları da bu projenin ilerletilmesi sürecine dahil etmeye hazırız." diye konuştu.

İran'ın iş birliğinin artırılması için büyük yatırım yaptığını ifade eden İslami, "Başka devletlerin de buna katılmasını bekliyoruz. Hep birlikte bu bölgenin ekonomik açıdan kalkınması için yardımcı olmalıyız. Hint Okyanusu'nu Orta Asya'ya bağlayan Kuzey-Güney koridoru bölgedeki tüm devletlerin geliştirmek istediği projelerden bir tanesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Limanda İran ve Alman şirketlerin ortaklığında yapılan 8 tahıl emme makinesinin hizmete açıldığını aktaran İslami, "Çabahar Limanı tamamen bittiğinde yılda 77 milyon ton kapasiteye ulaşacak. İran, diğer ülkelerin de katılımıyla bu gelişmeyi hızlandıracak." ifadesini kullandı.

- Çabahar Limanı

Çabahar Limanı projesi, İran’ın güneydoğusundan başlayan Afganistan ve Orta Asya’ya uzanan, transit taşımacılıkta kullanılacak kara ve demir yolu bağlantısını içeriyor. Anlaşma, 23 Mayıs 2016’da İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin katıldığı törenle Tahran’da imzalanmıştı.

Dünyanın en önemli enerji geçiş hatlarından biri olan liman, İran'ın yanı sıra Hindistan açısından da stratejik öneme sahip.

Çabahar Limanı'na yapılan yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırımın 235 milyon dolarlık bölümünü Hindistan üstlenmişti. Hindistan, Çabahar Limanı'nda ticaretin artmasıyla, rakibi Pakistan ve enerji hattını emniyete almak için Pakistan'ın Guvader Limanı'nı kiralayan Çin üzerinde üstünlük sağlamayı planlıyor.

ABD, Çabahar Limanı'nı İran'a yönelik yaptırımlardan muaf tutmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Belucistan çabahar İRAN

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