HABER

Afganistan uyruklu cinayet zanlısı Erzincan'da yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2018 10:20 | Son Güncelleme

Ankara Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin 3 günlük çalışması sonucu yakalanan katil zanlısının, yanında bulunan cinayetin görgü tanığı üç kişiyi İran sınırını geçmeden öldürmekle tehdit ettiği öğrenildi - İran'dan getirdiği uyuşturucuyu Afganistan uyruklu kişilere sattığı öne sürülen katil zanlısı ile 2 şüpheli tutuklandı

Cinayet suçundan aranan Afganistan uyruklu şüpheli, Ankara Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin 3 günlük çalışması sonucu Erzincan'da yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Keçiören ilçesi Karşıyaka Mahallesi Sirkeli yolunda 20 Eylül'de hurda toplayan iki kişi, boş arazideki bazayı açtıklarında cesetle karşılaşmaları üzerine durumu polise bildirdi.

Ankara Cinayet Büro Amirliği ile Olay Yeri İnceleme Şubesi ve sağlık ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan maktulün 25 kez bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti.

Parmak izi alınan cesedin, Yozgat İl Göç İdaresinde 14 Ağustos'ta kayıt oluşturulan 19 yaşındaki Afganistan uyruklu Ansar Yousefi'ye ait olduğu belirlendi.

Ekipler, arazinin yakınındaki iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını da incelemeye aldı.

Araştırmada, Yousefi ile hemşehrisi Ajmal A. arasında "Zeynab R" isimli kadın nedeniyle husumet olduğu bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine ekipler, Ajmal A'nın Yenimahalle ilçesi Barış Mahallesi'nde ikamet ettiği eve gitti.

- Cinayetten sonra eşini terk etmiş

Ajmal A'nın Türk vatandaşı eşi Keziban A, kocasının 19 Eylül gece saatlerinde eve geldiğini, kıyafetlerini çıkarıp çamaşır makinesine attığını, "Bundan sonra ben yokum." diyerek ayrıldığını anlattı. Keziban A, daha sonra telefonla görüştüğü eşinin Nevşehir'de olduğunu söylediğini de polislere bildirdi.

Ekipler, Ajmal A'yı kiraladıkları otomobille Nevşehir'e götürdükleri belirlenen Afganistan uyruklu Mohammadreza M. ve Mehdi K'yi Çankaya ilçesi Yukarı Dikmen Mahallesi'nde gözaltına aldı.

Evde yapılan aramada 1 kilo 330 gram uyuşturucu ele geçirildi.

- Cinayet büro ekiplerinden sıkı takip

Şüpheliler, verdikleri ifadede Ajmal A. ile uyuşturucu ticareti yaptıklarını ve kendisini Nevşehir'e götürüp bıraktıklarını, daha sonra Ankara'ya döndüklerini anlattı.

Şüphelilerle Nevşehir'e giden cinayet büro ekipleri, Ajmal A'nın, yanındaki Fatemah S, Zeynab R. ve Javad A. ile ticari taksiyle Erzincan'a gittiğini tespit etti.

Ankara Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin üç günlük sıkı takibi sonucu katil zanlısı Ajmal A. ile 3 kişi, Erzincan'da yakalandı.

- Şüpheliler cinayeti anlattı

Şüphelilerden Javad A, ifadesinde 19 Eylül'de eve gelen Ajmal A'nın eline bıçak alarak Zeynab ile Ansar'ı sorduğunu, bir süre sonra ikametgaha gelen Ansar'ı birçok kez bıçakladığını anlattı.

Javad A, Ajmal A'nın, Ansar'ın cesedini evdeki iki bazadan birinin içine koyduğunu ve kamyonete yükleyerek evden götürdüğünü, cinayetin görgü tanığı oldukları gerekçesiyle Fatemah S, Zeynab R. ile kendisini İran sınırını geçmeden öldürmekle tehdit ettiği beyanında bulundu.

- İran üzerinden uyuşturucu ticareti yaptığı iddiası

Ekipler, Ajmal A'nın, İran'dan getirdiği uyuşturucuyu Mohammadreza M. ve Mehdi K. aracılığıyla Afganistan uyruklu kişilere sattığını belirledi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ajmal A, Fatemah S. ve Zeynap R, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, Javad A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mohammadreza M. ve Mehdi K'nin dosyaları, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine devredildi.

PARTNERRüyada ölü birini gördüyseniz dikkat edin!Rüyada ölü birini gördüyseniz dikkat edin!
Vikingler hangi bölgede yaşamıştı? (Hadi İpucu 27 Eylül 12.30)Vikingler hangi bölgede yaşamıştı? (Hadi İpucu 27 Eylül 12.30)
Dünyanın en uzun insanı, hayali için girişimci oluyorDünyanın en uzun insanı, hayali için girişimci oluyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara Cinayet Büro Amirliği cinayet Erzincan karşıyaka mahallesi Nevşehir

En Çok Okunan Haberler

'Türkiye Rusya'dan neden silah alıyor?' sorusuna Erdoğan'dan yanıt

'Türkiye Rusya'dan neden silah alıyor?' sorusuna Erdoğan'dan yanıt

Seda Akgül 4 Kadın Zamanı'ndan neden ayrıldı? Seda Akgül'den Kanal D'ye veda açıklaması

Seda Akgül 4 Kadın Zamanı'ndan neden ayrıldı? Seda Akgül'den Kanal D'ye veda açıklaması

Yasak aşkta korkunç son! Birsen'i öldüren telefon...

Yasak aşkta korkunç son! Birsen'i öldüren telefon...

Meral Akşener'den olay iddia: Af teklifi Erdoğan'ın isteğiyle yapılmış olabilir

Meral Akşener'den olay iddia: Af teklifi Erdoğan'ın isteğiyle yapılmış olabilir

Türkiye'nin kaybetmesinin baş aktörü Ceferin

Türkiye'nin kaybetmesinin baş aktörü Ceferin

Son dakika! Yolcu uçağı denize acil iniş yaptı

Son dakika! Yolcu uçağı denize acil iniş yaptı

İlginizi Çekebilir

Meral Akşener'den olay iddia: Af teklifi Erdoğan'ın isteğiyle yapılmış olabilir

Meral Akşener'den olay iddia: Af teklifi Erdoğan'ın isteğiyle yapılmış olabilir

EURO 2024 Almanya'ya gitti, Can Dündar'ın mesajı olay oldu!

EURO 2024 Almanya'ya gitti, Can Dündar'ın mesajı olay oldu!

Türkiye'de Tropical Medicane kasırgası alarmı! İzmir ve Muğla teyakkuzda

Türkiye'de Tropical Medicane kasırgası alarmı! İzmir ve Muğla teyakkuzda

Can Dündar'dan Ahmet Hakan'a çok sert yanıt: İktidara kedi olanlar...

Can Dündar'dan Ahmet Hakan'a çok sert yanıt: İktidara kedi olanlar...

Akit yazarı Nurettin Veren: FETÖ'cülerin 2 aya kadar cezaevinden çıkacaklarını, bunu net bir şekilde eşlerine söylediklerinin duyumunu aldık

Akit yazarı Nurettin Veren: FETÖ'cülerin 2 aya kadar cezaevinden çıkacaklarını, bunu net bir şekilde eşlerine söylediklerinin duyumunu aldık

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Her yerde aranan Gamze'den güzel haber! Sivas'ta bulundu

Her yerde aranan Gamze'den güzel haber! Sivas'ta bulundu

İstanbul'da yakalanan araçtan çıkanlar polisleri hayrete düşürdü

İstanbul'da yakalanan araçtan çıkanlar polisleri hayrete düşürdü

Cuma mesajları kısa, uzun, resimsiz ve yazılı...

Cuma mesajları kısa, uzun, resimsiz ve yazılı...

Sevgilisinin birlikte olduğu genci öldürdü! Cesedi ranzanın içirisinde çıkarttı

Sevgilisinin birlikte olduğu genci öldürdü! Cesedi ranzanın içirisinde çıkarttı

Vikingler hangi bölgede yaşamıştı? (Hadi İpucu 27 Eylül 12.30)

Vikingler hangi bölgede yaşamıştı? (Hadi İpucu 27 Eylül 12.30)

Mahkemeden dikkat çeken 'zorunlu din dersi' kararı!

Mahkemeden dikkat çeken 'zorunlu din dersi' kararı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.