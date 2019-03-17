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Afganistan'da bombalı saldırı: 3 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2019 11:08 | Son Güncelleme

Afganistan'da bombalı saldırı: 3 ölü

KABİL (AA) - Afganistan'ın Gazne vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 3 askerin öldüğü bildirildi.

Gazne Valiliği Sözcüsü Muhammed Arif Nur, basına yaptığı açıklamada, Gazne'nin Kazi Kale bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, askerlerin bölgeden geçtiği sırada patladığını belirtti.

Saldırıda 3 askerin yaşamını yitirdiğini ifade eden Nuri, 3 askerin de yaralandığını söyledi.

Gazne Hastanesi'nden yapılan açıklamada ise saldırıda ayrıca 2 sivilin de yaralandığı belirtildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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