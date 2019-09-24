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Afganistan'da cumhurbaşkanı seçimine doğru

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 12:29 | Son Güncelleme

Taliban'ın 2001'de devrilmesinin ardından 4'üncüsü düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimine sayılı günler kala ülkede beklendiği gibi heyecan gözlenmiyor - 18 adaydan 3'ü adaylıktan çekildi

KABİL (AA) - Afganistan'da halk, Taliban'ın 2001'de devrilmesinin ardından 4'üncüsü düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimi için 28 Eylül'de sandık başına gidecek.

Seçime sayılı günler kalmasına rağmen ülke genelinde seçim heyecanı beklendiği gibi yaşanmıyor.

En son 2014'te yapılan cumhurbaşkanı seçiminde adayların çoğu neredeyse tüm vilayetlerde seçim mitingleri düzenlerken, bu seçimde ise birkaç aday sayılı vilayette miting gerçekleştirdi.

Adaylar ülkenin yarısında seçim mitingi düzenlemediği için halk, seçim vaatlerini bilmiyor.

Diğer yandan 2014'te yapılan seçimlerde tüm kentlerde cadde ve sokaklar adayların afiş ve sloganlarıyla dolup taşarken, bu seçimde ise başkent Kabil başta olmak üzere Mezar-ı Şerif, Herat, Badahşan, Nangarhar, Kandahar ve Cüzcan gibi sayılı kentte adayların fotoğraflarını görmek mümkün.

- Aday sayısı 15'e indi

Yarışın 18 adayla başladığı cumhurbaşkanı seçimine az zaman kala üç aday çekildiğini duyurdu.

Eski Dışişleri Bakanı Zalmay Resul, eski Cumhurbaşkanı Ulusal Güvenlik Danışmanı Muhammed Hanif Etmer ve eski diplomatlardan Şeyda Muhammed Abdali'nin adaylıktan çekilmesinin ardından aday sayısı 15'e indi.

Afganistan Bağımsız Seçim Komisyonu, oy pusulalarında adaylıktan çekilenlerin fotoğraflarının bulunduğunu, onlara verilen oyların geçersiz sayılacağını açıkladı.

Açıklamada, adayların son anda çekilmesinin kanuna aykırı olduğu anımsatıldı.

- Cumhurbaşkanı seçimi

Yetkililer, ülke genelinde 28 Eylül'de yapılacak seçimde 7 bin 383 merkezde oy kullanılacağını açıklanmış ancak 5 bin 388 sandığın güvenliğinin sağlanabileceğini duyurmuştu.

Yaklaşık 2 bin merkezde seçmenin, Taliban gibi silahlı örgütlerin tehdidi nedeniyle oy kullanamayacağı öngörülüyor.

Adaylar arasında Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve Afganistan İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah ile Hizb-i İslami lideri ve eski Afganistan Başbakanı Gülbeddin Hikmetyar bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan cumhurbaşkanı seçim

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