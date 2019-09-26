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Afganistan'da cumhurbaşkanı seçimine doğru

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 15:22 | Son Güncelleme

Afganistan Bağımsız Seçim Komisyonu Başkanı Hava Alem Nuristani: - "Seçimde oy kullanmak için 9 milyonun üzerinde vatandaş kayıt yaptırdı"

KABİL (AA) - Afganistan Bağımsız Seçim Komisyonu Başkanı Hava Alem Nuristani, cumhurbaşkanı seçimi için hazırlıkların tamamlandığını, oy kullanmak için 9 milyonun üzerinde vatandaşın kayıt yaptırdığını açıkladı.

Nuristani, gazetecilere yaptığı açıklamada, 28 Eylül'de yapılacak cumhurbaşkanı seçimine her açıdan hazır olduklarını söyledi.

Seçimde sadece biyometrik kimlik doğrulama sisteminden geçen seçmenlerin oy kullanabileceğini ifade eden Nuristani, böylelikle olası hilelerin önüne geçeceklerini vurguladı. Nuristani, ''Seçimde oy kullanmak için 9 milyonun üzerinde vatandaş kayıt yaptırdı.'' dedi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi de seçimin güvenliği için sıkı güvenlik önlemleri alınmaya başlandığını bildirdi.

Rahimi, toplam 72 bin güvenlik görevlisinin seçim güvenliğini sağlamak için görev başında olduğunun altını çizdi.

Bu arada, Bağımsız Seçim Komisyonu tarafından, 21 vilayette kadınlara ayrılan 11 binin üzerindeki seçim merkezinden bin 450'si için kadın çalışan bulunamadığı belirtilerek, söz konusu merkezlerde mecburen erkeklerin görev yapacağı kaydedildi. Her seçim merkezinde 6 kişinin görev yapacağı da aktarıldı.

- 2 bin merkezde Taliban tehdidi

Afganistan'da 28 Eylül'de yapılacak seçimde, ülke genelinde 7 bin 383 merkezde oy kullanılacağı açıklanmış, ancak 5 bin 388 sandığın güvenliğinin tam olarak sağlanabileceği duyurulmuştu.

Yaklaşık 2 bin merkezde seçmenin, Taliban gibi silahlı örgütlerin tehdidi nedeniyle oy kullanamayacağı öngörülüyor.

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