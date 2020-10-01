HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Afganistan’da kontrol noktasına intihar saldırısı: 9 ölü

Afganistan’da kontrol noktasına intihar saldırısı: 9 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2020 12:12 | Son Güncelleme

Afganistan’ın Helmand eyaletinde kontrol noktasında gerçekleştirilen intihar saldırısında 5’i asker 4’ü sivil olmak üzere 9 kişi hayatını kaybetti.Afganistan’ın güneyindeki Helmand eyaletinde gece saatlerinde bir intihar bombacısı, bomba yüklü bir kamyonu bölgedeki bir kontrol noktasında infilak ettirdi.

Afganistan’ın Helmand eyaletinde kontrol noktasında gerçekleştirilen intihar saldırısında 5’i asker 4’ü sivil olmak üzere 9 kişi hayatını kaybetti.
Afganistan’ın güneyindeki Helmand eyaletinde gece saatlerinde bir intihar bombacısı, bomba yüklü bir kamyonu bölgedeki bir kontrol noktasında infilak ettirdi. Bomba yüklü kamyonun patlatılması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti. Vali sözcüsü Omar Zwak, hayatını kaybedenlerden 5’inin asker, 4’ünün sivil olduğunu duyurdu.
Saldırıyı herhangi bir grup üstlenmezken, yetkililer bölgede varlığı bulunan Taliban’ı suçladı.
Polis, gece saatlerinde güneydoğudaki Khost eyaletinde gerçekleştirilen başka bir saldırıda ise intihar bombacısının öldüğünü, 6 sivilin yaralandığını aktardı.
Öte yandan Afgan hükümeti ile Taliban arasındaki Eylül ayı ortasında başlayan barış görüşmeleri, Katar’ın başkenti Doha’da devam ediyor. Ancak diplomatik kaynaklar, görüşmelerin prosedürler yüzünden çıkmaza girdiğini ifade ediyor. ABD’nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad Doha’daki görüşmelere yönelik yaptığı açıklamada, "Afgan halkı ve uluslararası toplum yakından izliyor ve müzakerelerin Afganistan’ın siyasi geleceği için bir yol haritası, kalıcı ve kapsamlı bir ateşkes oluşturma yönünde ilerleme kaydetmesini bekliyor" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Öyle bir akım başlattılar ki... Sosyal medyayı sallayan ikili Öyle bir akım başlattılar ki... Sosyal medyayı sallayan ikili
Korkutan açıklama: Ne yazık ki virüs bizi cezalandıracakKorkutan açıklama: Ne yazık ki virüs bizi cezalandıracak
Cevizli hurmalı sarma tatlısı tarifi!Cevizli hurmalı sarma tatlısı tarifi!
En Çok Okunan Haberler
Fahriye Evcen ile yeğeni Rüya'nın şaşırtan benzerliği!
Fahriye Evcen ile yeğeni Rüya'nın şaşırtan benzerliği!
CHP'li Murat Emir: Sağlık Bakanı, 29 bin 377 vaka iddiamıza yanıt veremedi
CHP'li Murat Emir: Sağlık Bakanı, 29 bin 377 vaka iddiamıza yanıt veremedi
Evinde otururken fark ettiği hırsızlara ateş açtı
Evinde otururken fark ettiği hırsızlara ateş açtı
Okan Bayülgen: Büyük bir tiksintiyle sona ereceğini öngörüyorum
Okan Bayülgen: Büyük bir tiksintiyle sona ereceğini öngörüyorum
Habertürk canlı yayınında panik anları! Bir anda fenalaştı
Habertürk canlı yayınında panik anları! Bir anda fenalaştı
Çatışmalarda son durum! Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın kayıplarını açıkladı
Çatışmalarda son durum! Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın kayıplarını açıkladı
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Yüz yüze eğitimle ilgili flaş açıklama: Kısıtlama gelebilir
Yüz yüze eğitimle ilgili flaş açıklama: Kısıtlama gelebilir
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Komşusunun eşinden çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı! Darp edildi
Komşusunun eşinden çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı! Darp edildi
Fatih Portakal ekrandan kopamadı! Böyle duyurdu
Fatih Portakal ekrandan kopamadı! Böyle duyurdu
Diğer Haberler
'Kobani' soruşturmasında 14 şüpheli adliyeye sevk edildi
Kobani soruşturmasında yeni gelişme
Ekrem İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu hakkındaki davada yeni gelişme
İmamoğlu ve babası yargılanıyordu! Yeni gelişme
Mezar taşlarını gören şaşıp kalıyor: Evde kalın lütfen bize iş çıkarmayın
Mezar taşlarını gören şaşıp kalıyor: Lütfen bize iş çıkarmayın
Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'dan 'toplumsal bağışıklık' açıklaması
Dikkat çeken 'toplumsal bağışıklık' açıklaması
Koronavirüsle ilgili korkutan açıklama: Ne yazık ki virüs bizi cezalandıracak
Korkutan açıklama: Ne yazık ki virüs bizi cezalandıracak
Kübra Boyraz'ın ölümüyle ilgili yeni detaylar: İçeriden 'ah' diye bir ses duyduk
Kübra Boyraz'ın ölümüyle ilgili yeni detaylar
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.