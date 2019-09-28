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Afganistan'da oy verme işlemi sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2019 17:58 | Son Güncelleme

Afganistan'da oy verme işlemi sona erdi

KABİL (AA) - Afganistan'da cumhurbaşkanı seçiminde oy verme işleminin sona ermesiyle sayıma geçildi.

Afganistan Bağımsız Seçim Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, resmi olmayan sonuçların 3 hafta sonra açıklanacağı belirtildi.

Açıklamada, ülke genelinde ciddi bir güvenlik endişesi olmasına karşın 4 bin 500 seçim merkezinde oy verme işleminin tamamlandığı kaydedildi.

Taliban'ın 2001'de devrilmesinin ardından 4'üncü kez cumhurbaşkanı seçimi yapılan ülkede, Taliban'ın tehditlerine karşı olağanüstü güvenlik önlemleri alınmıştı.

Kayıtlı 9 milyon 600 bin seçmenin bulunduğu ülkede, 15 cumhurbaşkanı adayı yarıştı.

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