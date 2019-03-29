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Afganistan'da sel: 9 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 14:32 | Son Güncelleme

Afganistan'da sel: 9 ölü

KABİL (AA) - Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab ve Belh vilayetlerinde şiddetli yağışlarla meydana gelen selde 9 kişi öldü.

Faryab Valiliği Sözcüsü Ahmet Cavid Bidar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vilayet genelinde birkaç gündür devam eden şiddetli yağışların sele neden olduğunu belirtti.

Sele kapılan 8 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Bidar, 11 kişinin de yaralandığını söyledi.

Bidar, sel nedeniyle 400 dükkan, bin 500 evin tahrip olduğunu kaydetti.

Öte yandan, Belh Doğal Afetlerle Mücadele İdaresi Başkanı Rahmatullah Zahid de Belh vilayetinin Çemtal, Dehdadi ve Nehri Şahi ilçelerinde meydana gelen selde bir kişinin yaşamını yitirdiğini vurguladı.

Zahid, sel nedeniyle yüzlerce evin de hasar gördüğünü kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan Belh faryab

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