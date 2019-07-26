Afganistan'da Taliban karakola saldırdı

Afganistan'da Taliban militanları, Gazne vilayetinde polis karakoluna saldırı düzenledi.
Gazne Valiliği Sözcüsü Arif Nuri, basına yaptığı açıklamada, Hogyani ilçesindeki karakola militanlarca düzenlenen saldırıda, ilçe emniyet müdürü ve 3 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Saldırıda, 5 güvenlik görevlisinin yaralandığı bilgisini paylaşan Nuri, saldırının ardından güvenlik görevlileri ile militanlar arasında çıkan çatışmada 10 Taliban üyesinin öldürüldüğünü belirtti.
Taliban ise "21 güvenlik görevlisinin öldüğünü" iddia etti.
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