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Afganistan'da Taliban karakola saldırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 16:10 | Son Güncelleme

Gazne'nin Hogyani ilçesinde düzenlenen saldırıda ilçe emniyet müdürü ve 3 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti

Afganistan'da Taliban militanları, Gazne vilayetinde polis karakoluna saldırı düzenledi.

Gazne Valiliği Sözcüsü Arif Nuri, basına yaptığı açıklamada, Hogyani ilçesindeki karakola militanlarca düzenlenen saldırıda, ilçe emniyet müdürü ve 3 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Saldırıda, 5 güvenlik görevlisinin yaralandığı bilgisini paylaşan Nuri, saldırının ardından güvenlik görevlileri ile militanlar arasında çıkan çatışmada 10 Taliban üyesinin öldürüldüğünü belirtti.

Taliban ise "21 güvenlik görevlisinin öldüğünü" iddia etti.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan Gazne Gazne Valiliği Sözcüsü Arif Nuri

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