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Afganistan'da Taliban'ın onayıyla ülke çapında çocuk felci aşısı kampanyası

08.11.2021 13:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afganistan'da bugün çocuk felcine karşı ülke çapında aşı kampanyası başlatıldı. Taliban'ın onayıyla uygulanan kampanyaya Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) da destek veriyor.

Afganistan'da Taliban'ın onayıyla ülke çapında çocuk felci aşısı kampanyası

Afganistan'da bugün çocuk felcine karşı ülke çapında aşı kampanyası başlatıldı. Taliban'ın onayıyla uygulanan kampanyaya Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) da destek veriyor.

4 gün sürecek kampanya boyunca ev ev gezecek ekipler, 5 yaşın altındaki tüm çocuklara aşı yapmayı hedefliyor.

Taliban, 15 Ağustos'ta yönetimi 20 yıl sonra yeniden ele geçirmeden önce kontrol ettiği bölgelerde İslam'a aykırı ve Batı destekli bir komplonun parçası olduğu gerekçesiyle aşı kampanyalarını yasaklamıştı.

2018'de çatışma bölgelerinde aşılama kampanyasının askıya alınmasından bu yana ülkede üç milyon çocuk hastalık riskiyle karşı karşıya kaldı.

Çocuk felci dünyada halen sadece Afganistan ve Pakistan'da yaygın olarak görülüyor.

Ülkede geçen yıl 56 çocuk felci vakası görüldü. Bu yıl ise şimdiye kadar bir vaka kayıtlara geçti.

Personel eksikliği sorunlara yol açıyor

WHO Acil Durum Operasyonları Koordinatörü Naikwali Shah Momim, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, aşı kampanyasının ülkenin çeşitli yerlerinde başladığını ancak eğitimli personel eksikliği nedeniyle çeşitli sorunlarla karşılaştıklarını söyledi.

Momin, kırsal bölgelerde daha fazla eğitimli personele ihtiyaç duyulduğu için kampanyanın başkent Kabil'den başladığını belirtti.

Çocuk felcinde virüs, vücutta nihai olarak sinir sistemine saldırıyor ve bazı durumlarda geri dönüşü olmayan felce yol açıyor, bu durumda her 10 kişiden biri solunum kaslarının fonksiyonunu yitirmesi nedeniyle hayatını kaybediyor.

Hastalık onlarca yıl süren aşılama kampanyası sonrası dünya çapında neredeyse tamamen ortadan kaldırıldı.

Fakat aşı karşıtlığı, coğrafi koşullar nedeniyle ulaşım zorluğu ve kitlesel göç gibi etkenler bazı bölgelerde aşılama kampanyalarının yürütülmesine engel oldu.

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