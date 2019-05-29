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Afganistanlı küçük Habibe yardım bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2019 13:17 | Son Güncelleme

Afganistanlı küçük Habibe ülkesindeki doktorların teşhis edemediği hastalığı için yardım bekliyor.Afganistan’da yaşayan küçük Habibe yanağında oluşan bir hastalığın acısını çekiyor.

Afganistanlı küçük Habibe yardım bekliyor

Afganistanlı küçük Habibe ülkesindeki doktorların teşhis edemediği hastalığı için yardım bekliyor.
Afganistan’da yaşayan küçük Habibe yanağında oluşan bir hastalığın acısını çekiyor. Afganistan’da teşhisi konulamayan hastalık, küçük Habibe’ye büyük zorluk ve acı yaşatıyor. Habibe’nin babası 8 aydan beridir gitmedikleri doktor kalmadığını ve küçük kızı için yardım beklediğini belirtti.
Tok tok arabası ile yaptığı işinden günlük ortalama 2 dolar civarı geliri olan 28 yaşındaki Taj Muhammad, kızı Habibe’nin hastalığını 8 ay önce bir diş ağrısıyla başladığını belirtiyor. Muhammad, ülkenin en lüks hastanelerinin hekimleri de dahil Habibe’nin hastalığına teşhis konulamadığını ve çaresiz durumda olduklarını belirtti. 30 haftadan fazla süredir kızını düşünmekten uyuyamadığını söyleyen baba, “Ülkenin kuzeyindeki Şibirgan kentinden Mezar-i-Şerif ve başkent Kabil arası mesafede kızımı 14 doktora götürdüm. Kızımı en son komşu ülke Pakistan’a götürmeye karar aldım fakat maddi durumum buna müsaade etmiyor” şeklinde konuştu.
Sosyal medya üzerinden sesini duyurmaya çalıştıklarını belirten Muhammad, en kısa zamanda kızının iyileşmesi için yardım çağrısında bulundu.

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