HABER

Afrika Birliği, Sudan’ı anayasal reform için sıkıştırıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 17:42 | Son Güncelleme

Afrika Birliği (AfB) Sudan Elçisi Mohamed Hassan Lebatt, Sudan’da anayasal reformu engelleyecek hiçbir bahanenin AfB ara bulucuları tarafından kabul edilmeyeceğini duyurdu.Afrika Birliği (AfB) Sudan Elçisi Mohamed Hassan Lebatt, ara buluculuk makamının Sudan’da anayasal reformun onaylanmasına karşı ne Askeri Geçiş Konseyi (AGK) ne de Özgürlük ve Değişim İttifakı tarafından sunulacak bahanelerin kabul edilmeyeceğini ifade etti.Lebatt, dün Hartum’da düzenlenen basın toplantısında Afrika Birliği’nin Sudan’daki anayasal reform sürecine atfettiği öneme vurguda bulunurken, “Şu an için en önemli mesele, anayasal deklarasyonun tamamlanması” ifadelerini kullandı.

Afrika Birliği (AfB) Sudan Elçisi Mohamed Hassan Lebatt, Sudan’da anayasal reformu engelleyecek hiçbir bahanenin AfB ara bulucuları tarafından kabul edilmeyeceğini duyurdu.
Afrika Birliği (AfB) Sudan Elçisi Mohamed Hassan Lebatt, ara buluculuk makamının Sudan’da anayasal reformun onaylanmasına karşı ne Askeri Geçiş Konseyi (AGK) ne de Özgürlük ve Değişim İttifakı tarafından sunulacak bahanelerin kabul edilmeyeceğini ifade etti.
Lebatt, dün Hartum’da düzenlenen basın toplantısında Afrika Birliği’nin Sudan’daki anayasal reform sürecine atfettiği öneme vurguda bulunurken, “Şu an için en önemli mesele, anayasal deklarasyonun tamamlanması” ifadelerini kullandı. AfB Sudan elçisi, Ortak Anayasa Komitesi’nin anayasal metnin hazırlanmasına ilişkin çalışmalarını bitirmek üzere olduğunu ve tam metnin gün sonuna kadar ellerinde olmasını beklediklerini açıkladı.

Afrika Birliği elçisi 5 göstericinin öldürülmesini kınadı
Afrika Birliği, Sudan’ın başkenti Hartum’da Pazartesi günü öğrenciler tarafından gerçekleştirilen barışçıl gösterilerde 5 protestocunun vurularak öldürülmesini kınadı. AfB Sudan Elçisi Lebatt faillerin hızlı bir şekilde yakalanıp, yasaya göre gereken cezayı almak üzere yargılanmalarını istedi.
Askeri Geçiş Konseyi ve muhalif ittifak arasında Salı günü düzenlenmesi planlanan barış görüşmesi, Pazartesi günü El Ubeyde’de 5 kişinin öldürülmesiyle neticelenen gösteriler nedeniyle iptal edilmişti.
AGK ve muhalif ittifak, 17 Temmuz’da geçiş dönemindeki siyasal yapıları belirleyen bir siyasi beyanı imzalamıştı. Bildiri “beş sivil, beş askeri temsilci ve bir karşılıklı istişare yoluyla seçilecek bir sivil” üyenin bulunduğu 11 üyeli ortak bir egemenlik konseyi kurulmasını öngörüyor.

PARTNERMetroda şok taciz! Etek altı sapığı böyle yakalandıMetroda şok taciz! Etek altı sapığı böyle yakalandı
Kartal’da bacakları kopuk halde bulunan kadın cesedinin kimliği belli olduKartal’da bacakları kopuk halde bulunan kadın cesedinin kimliği belli oldu
Bakan Varank ve Kasapoğlu gençlik kampındaBakan Varank ve Kasapoğlu gençlik kampında
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İki banka konut kredi faizlerini indirdi

İki banka konut kredi faizlerini indirdi

Bikinili pozuna yorum yağdı! 'Korkunç görünüyorsun'

Bikinili pozuna yorum yağdı! 'Korkunç görünüyorsun'

Ölümü bütün mahalleyi ağlatmıştı! Flaş gelişme

Ölümü bütün mahalleyi ağlatmıştı! Flaş gelişme

Yemen kana bulandı: 51 kişi öldü

Yemen kana bulandı: 51 kişi öldü

Belediye başkanları için kanun teklifi Meclis'e sunuldu

Belediye başkanları için kanun teklifi Meclis'e sunuldu

Sedat Peker hakkında karar verildi

Sedat Peker hakkında karar verildi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ay, boşlukta hareket ediyor!

Ay, boşlukta hareket ediyor!

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da belediye başkan yardımcısına silahlı saldırı

Belediye başkan yardımcısına silahlı saldırı

PMYO Giriş sınavı şartları nelerdir, kimler başvurabilir? 2500 öğrenci alımı için kılavuz yayımlandı!

PMYO 2019 başvuru şartları açıklandı!

Zilhicce ayı başlıyor! Zilhicce Ayı ibadetleri neledir, nasıl oruç tutulur?

Zilhicce ayı başlıyor!

İstanbul'da 230'u geçmeyen araca '400 km hız' cezası

230'u geçemeyen araca '400 km hız' cezası

Çanakkale'de kaçak göçmenler termal kameralı drone ile yakalandı

Böyle görüntülendiler! Gece yarısı yakalandılar

Bim Aktüel 6 Ağustos: Son güncel katalogda İndirimli parfümler ve makyaj malzemelerine indirim

Bim'de 6 Ağustos'tan itibaren indirimli parfümler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.