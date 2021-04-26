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Afrika'da 75 bin doz koronavirüs aşısı "çöpe gitti"

26.04.2021 20:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afrika kıtası genelinde son kullanma tarihi dolan 75 bin doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı "çöpe gitti". Malavi Sağlık Bakanı Charles Mwansamba aksi yöndeki tavsiyelerine rağmen süresi geçen aşıları halkı korkutabileceği nedeniyle kullanma riskine girmeyeceklerini duyurdu.

Afrika'da 75 bin doz koronavirüs aşısı "çöpe gitti"

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Malavi Sağlık Bakanı Charles Mwansamba, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (Africa CDC) aksi yöndeki tavsiyelerine rağmen süresi geçen aşıları kullanma riskine girmeyeceklerini duyurdu.

DSÖ'nün aşıları saklamayı sürdürme tavsiyesinden daha önce aşıların soğuk zincirinden çıkarıldığını hatırlatan Mwansamba, süresi geçmiş aşıları kullanmanın halkı korkutabileceğini kaydetti.

59 BİN AŞI İMHA EDİLECEK

Güney Sudan Kovid-19'la Mücadele Ekibi Yöneticisi Richard Laku da süresi geçen Kovid-19 aşılarının kullanılmayacağını yineleyerek 59 bin aşının imha edileceğini belirtti.

Africa CDC, geçen hafta, 13 ülkeye gönderilen bazı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının son kullanma tarihinin geçtiğini ancak aşıların gerçek raf ömrünün 3 ay daha uzun olduğu gerekçesiyle "kullanılabileceğini" açıklamıştı.

Kıtadaki Kovid-19 vakası sayısı 4,5 milyonu geçerken, yaşamını yitirenlerin sayısı 120 bini aştı. (AA)

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