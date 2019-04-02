Afrika serbest pazarı için yeterli sayıya ulaşıldı

ADDİS ABABA (AA) - Afrika’yı tek pazar haline getirmeyi amaçlayan Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi (AfCFTA) anlaşmasının yürürlüğe girmesi için ihtiyaç duyulan üye ülke sayısına ulaşıldı.

Afrika Birliği Ticaret ve Sanayi Komiseri Albert Muchanga, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gambiya Meclisi’nin AfCFTA anlaşmasını onaylayarak anlaşmanın yürürlüğe girmesi için ihtiyaç duyulan sayıya ulaşılmasını sağladığını ifade etti.

"Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi pazarı doğmakta." diyen Muchanga, en az 22 üye ülkenin onayının şart koşulduğu anlaşmada gerekli sayısının tamamlanmasıyla bundan sonraki aşamanın gümrük imtiyazları ve menşei kuralları gibi teknik konuların nihayete erdirilmesi olduğunu belirtti.

Ruanda'nın başkenti Kigali'de geçen yıl mart ayında düzenlenen Afrika Birliği Olağanüstü Zirvesi'nde liderlerin kurulması için imza attığı anlaşma, Afrika’yı tek bir ticari pazar haline getirecek.

Anlaşma sayesinde mal ve hizmetlerin kıta da serbest dolaşımını sağlayacak olan 55 üyeli Afrika Birliği, hayata geçireceği Afrika Pasaportu projesiyle de Afrikalıların başka bir Afrika ülkesine vizesiz girmesine imkan verecek.