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Afrika serbest pazarı için yeterli sayıya ulaşıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 18:38 | Son Güncelleme

Batı Afrika ülkesi Gambiya, Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi (AfCFTA) anlaşmasını onaylayan 22. ülke oldu

ADDİS ABABA (AA) - Afrika’yı tek pazar haline getirmeyi amaçlayan Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi (AfCFTA) anlaşmasının yürürlüğe girmesi için ihtiyaç duyulan üye ülke sayısına ulaşıldı.

Afrika Birliği Ticaret ve Sanayi Komiseri Albert Muchanga, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gambiya Meclisi’nin AfCFTA anlaşmasını onaylayarak anlaşmanın yürürlüğe girmesi için ihtiyaç duyulan sayıya ulaşılmasını sağladığını ifade etti.

"Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi pazarı doğmakta." diyen Muchanga, en az 22 üye ülkenin onayının şart koşulduğu anlaşmada gerekli sayısının tamamlanmasıyla bundan sonraki aşamanın gümrük imtiyazları ve menşei kuralları gibi teknik konuların nihayete erdirilmesi olduğunu belirtti.

Ruanda'nın başkenti Kigali'de geçen yıl mart ayında düzenlenen Afrika Birliği Olağanüstü Zirvesi'nde liderlerin kurulması için imza attığı anlaşma, Afrika’yı tek bir ticari pazar haline getirecek.

Anlaşma sayesinde mal ve hizmetlerin kıta da serbest dolaşımını sağlayacak olan 55 üyeli Afrika Birliği, hayata geçireceği Afrika Pasaportu projesiyle de Afrikalıların başka bir Afrika ülkesine vizesiz girmesine imkan verecek.

AfCFTA anlaşması, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurulduğundan bu yana en fazla ülkenin katılım gösterdiği serbest ticaret bölgesi anlaşması olma özelliğine sahip.

1,2 milyar insanın yaşadığı ve 2,5 trilyon dolar gayrisafi yurt içi hasılaya sahip birliğe, üye ülkelerin anlaşmayı uygulamaya geçirmesi halinde kıta, ekonomik entegrasyonda büyük başarı elde etmiş olacak.

Anlaşmayı şimdiye kadar; Gana, Kenya, Ruanda, Nijer, Çad, Kongo Cumhuriyeti, Cibuti, Gine, Eswatini, Mali, Moritanya, Namibya, Güney Afrika, Uganda, Fildişi Sahili, Togo, Senegal, Sierra Leone, Zimbabve, Mısır, Etiyopya ve Gambiya onayladı.

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Anahtar Kelimeler:
AfCFTA Afrika Birliği Gambiya

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