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Afrika'da yolsuzluk artıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 15:35 | Son Güncelleme

Uluslararası Şeffaflık Örgütünün raporuna göre, 2018'de yolsuzlukla mücadelede 49 Afrika ülkesinden sadece 8'i ortalamanın üzerinde puan alabildi

Afrika'da yolsuzlukla mücadele kapsamında yapılan çalışmalara rağmen bölgedeki yolsuzluğun önüne geçilemiyor.

Afrikalı liderlerin 2018'i "Afrika'da Yolsuzlukla Mücadele Yılı" ilan etmelerine rağmen bölgede henüz ilerleme sağlanamadı.

Uluslararası Şeffaflık Örgütü tarafından yayımlanan "2018 Yolsuzluk Algı Endeksi"ne göre, geçen yıl 49 Afrika ülkesi arasında sadece 8'i 100 üzerinden ortalama rakam olan 43'ten fazla puan alabildi.

Örgütün raporuna göre, yolsuzlukla mücadelede Afrika ülkeleri arasında Seyşel Adaları 66 puanla ilk sıraya yerleşirken, Somali 10 puanla listenin sonunda yer aldı.

- Nijerya'da yolsuzlukla mücadelede ilerleme sağlanamadı

Rapora göre, Batı Afrika ülkesi Nijerya ise geçen yıl yolsuzlukla mücadelede ciddi bir ilerleme kaydedemedi ve sıralamada 144'üncü oldu.

Sivil Toplum Yasama Savunma Merkezi (CISLAC) Başkanı Auwal Rafsanjani, rapora ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2018'de yolsuzlukla mücadele konusunda Nijerya'da değişen bir şey olmadığını dile getirdi.

Yolsuzluğun ülkedeki en büyük sorun olduğunu ifade eden Rafsanjani, "CISLAC olarak geçen sene yolsuzlukla mücadele kapsamında hükümete sunduğumuz tavsiyeler hayata geçirilmedi. Bu tavsiyeler hayata geçirilseydi yolsuzluk konusunda bu duruma düşmezdik." dedi.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, iktidara geldiği 2015'te yolsuzluklara karşı savaş ilan etmişti.

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