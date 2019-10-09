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Afrika'nın en zengin ülkesi Güney Afrika Cumhuriyeti

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 12:46 | Son Güncelleme

"2019 Afrika Varlık Raporu"na göre, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 2 bin 169 dolar milyarderi yaşarken, 932 milyarderle Mısır ikinci ve 531 milyarderle Nijerya üçüncü sırada yer alıyor - Kıtanın farklı ülkelerinde yıllık geliri en az bir milyon dolar olan yaklaşık 140 bin kişi bulunurken, geliri en az 10 milyon dolar olan 6 bin 900 kişi yaşıyor

Afrasia Bank tarafından yayımlanan "2019 Afrika Varlık Raporu"na göre, Afrika kıtasının en zengin ülkesi Güney Afrika Cumhuriyeti olurken, bunu Mısır ve Nijerya takip etti.

Afrasia Bank, kıtanın en varlıklı ülkelerini belirlediği "2019 Afrika Varlık Raporu"nu yayımladı.

Buna göre, 649 milyar ABD dolarıyla Güney Afrika Cumhuriyeti birinci, 303 milyar dolarla Mısır ikinci ve 225 milyar dolarla Nijerya üçüncü sırada yer aldı.

Kıtanın en varlıklı ülkesi Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 2 bin 169, Mısır'da 932 ve Nijerya'da 531 dolar milyarderi bulunuyor.

En varlıklı ülkeler arasında Fas dördüncü, Kenya beşinci ve Angola ise altıncı sırada yer aldı.

- Yıllık geliri 1 milyon dolar olan 140 bin kişi bulunuyor

Raporda, "Kıtanın farklı ülkelerinde yıllık geliri en az 1 milyon dolar olan yaklaşık 140 bin kişi bulunurken, geliri en az 10 milyon dolar olan 6 bin 900 kişi yaşıyor." ifadelerine yer verildi.

Afrika'nın en zengin şehirleri sıralamasında ise Güney Afrika'nın Johannesburg kenti birinci, Cape Town şehri ikinci sırada, Mısır'ın başkenti Kahire üçüncü, Nijerya'nın Lagos şehri dördüncü sırada yer aldı.

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