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Afrin şehidi Öznütepe'nin naaşı Erzurum'a getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 20:21 | Son Güncelleme

Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde devam eden operasyonlar sırasında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Umut Öznütepe'nin cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Erzurum'a getirildi

Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde devam eden operasyonlar sırasında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Umut Öznütepe'nin naaşı, toprağa verilmek üzere memleketi Erzurum'a getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde devam ettirilen operasyonel faaliyetler sırasında şehit olan Öznütepe'nin Türk bayrağına sarılı naaşı, askeri uçakla Erzurum'daki askeri havalimanına getirildi.

Öznütepe'nin naaşının getirilişi sebebiyle havalimanında düzenlenen törene şehidin ailesi, Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Eyüp Tavlaşoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bekir Uzun, Aziziye Belediye Başkanı Muhammet Cevdet Orhan ve askeri erkan katıldı.

Şehidin babası Yusuf Öznütepe, tören öncesinde şehidin ağlayan yakınlarını "Ağlamayın, şehit ailesiyiz biz, ağlamayın, başımız dik" diyerek teselli etmeye çalıştı.

Tören mangasınca uçaktan alınan şehit Öznütepe'nin naaşı, bir süre askerlerce omuzlarda taşınıp havalimanındaki katafalka konuldu.

Burada şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından İl Müftüsü Hasan Hüsnü Sula dua edip helallik istedi.

Törenin ardından askerlerce nakil aracına konulan şehit Öznütepe'nin naaşı, Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Narmanlı Camisi'nde yarın öğlen namazından sonra defnedileceği belirtilen Öznütepe'nin naaşı, ailesinin isteği üzerine ikindi namazının ardından Karskapı Şehitliği'ne defnedilecek.

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