Afrin şehidi son yolculuğuna uğurlandı

Törene, Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arslan, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bekir Uzun, Aziziye Belediye Başkanı Muhammet Cevdet Orhan ve askeri erkan katıldı.

- Şehidin silah arkadaşıyla son mesajı yürekleri dağladı

Şehit olmadan birkaç gün önce Öznütepe'nin bir silah arkadaşına gönderdiği mesajdaki cümleler duygulandırdı. Şehit Öznütepe, silah arkadaşına yazdığı mesajda, "Zor bizim işimiz. Allah'ım cümlemizin yar ve yardımcısı olsun. Şehit olursam medyaya verirsin bu konuşmaları. Her şey vatan için." ifadelerini kullandı.

Arkadaşının "Her şey vatan için sen, ben bizler var oldukça vatan sağ olacak. Eğer olur da ikimizden birine bir şey olursa vatan sağ olsun." mesajına Öznütepe, "Olacağı varsa olur gardaşım. Son nefesimize kadar mücadele edeceğimize söz verdik." mesajını paylaştı.

