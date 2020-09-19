HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Afrin’de 75 kilo patlayıcı yüklü araç ele geçirildi

Afrin’de 75 kilo patlayıcı yüklü araç ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2020 11:06 | Son Güncelleme

Afrin’de güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik araçla bombalı eylem yapmak amacıyla hazırlanan 75 kilogram patlayıcı ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, PKK/PYD-YPG terör örgütünün kontrolünde bulunan Tel Rıfat bölgesinde hazırlanarak Afrin şehir merkezinde bombalı eylem yapmak amacıyla bomba yüklü olarak gönderilen Hyundai Tucson marka siyah renkli bir araç, Afrin Koordinatör Emniyet Müdürlüğünün istihbari çalışmaları neticesinde Afrin-Kefercenne/Mezra köyünde bulunduğu tespit edildi.

Afrin’de güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik araçla bombalı eylem yapmak amacıyla hazırlanan 75 kilogram patlayıcı ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, PKK/PYD-YPG terör örgütünün kontrolünde bulunan Tel Rıfat bölgesinde hazırlanarak Afrin şehir merkezinde bombalı eylem yapmak amacıyla bomba yüklü olarak gönderilen Hyundai Tucson marka siyah renkli bir araç, Afrin Koordinatör Emniyet Müdürlüğünün istihbari çalışmaları neticesinde Afrin-Kefercenne/Mezra köyünde bulunduğu tespit edildi. Yapılan çalışamalar neticesinde araç, terk edilmiş halde ele geçirildi.
Güvenlik güçlerinin aracın içerisinde yaptığı incelemede, koltuk içlerine ve bagaj kısmına gizlenmiş 75 kilogram ağırlığında patlayıcı madde ele geçirildi. Patlayıcının iki adet cep telefonu düzeneğine bağlı olduğu, belirlenirken güvenlik güçleri tarafından patlayıcı etkisiz hale getirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yüksek gerilim hattında bu halde bulundu! Kahreden olay Yüksek gerilim hattında bu halde bulundu! Kahreden olay
Gerçeği bankada öğrendi! 80 bin TL'den satışa çıkardıGerçeği bankada öğrendi! 80 bin TL'den satışa çıkardı
"İnternetçi arkadaş" olayı nedir?"İnternetçi arkadaş" olayı nedir?
En Çok Okunan Haberler
3 milyon lirayı zimmetine geçiren PTT memuru tutuklandı
3 milyon lirayı zimmetine geçiren PTT memuru tutuklandı
Kahreden ölüm! Yüksek gerilim hattına temas etti ve...
Kahreden ölüm! Yüksek gerilim hattına temas etti ve...
Bebeklerinin ilk fotoğrafını paylaştılar! "Huzurla gel oğlum"
Bebeklerinin ilk fotoğrafını paylaştılar! "Huzurla gel oğlum"
Yılın transferi gerçekleşiyor!
Yılın transferi gerçekleşiyor!
Mansur Yavaş’tan Bakan Koca’ya koronavirüs önlemi önerisi
Mansur Yavaş’tan Bakan Koca’ya koronavirüs önlemi önerisi
Soyunma kabininde görüntü çekerken yakalandı!
Soyunma kabininde görüntü çekerken yakalandı!
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Doğu Perinçek'i çıldırtan soru! 'Yayınlamazsanız namuslu değilsiniz'
Doğu Perinçek'i çıldırtan soru! 'Yayınlamazsanız namuslu değilsiniz'
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Bakan Koca'dan DSÖ'ye 'aşı' mesajı
Bakan Koca'dan DSÖ'ye 'aşı' mesajı
Bu mahallede yaşayanlar kilo almıyor! Herkes tığ gibi
Bu mahallede yaşayanlar kilo almıyor! Herkes tığ gibi
Diğer Haberler
Bursa'da korkunç olay! Anne babasını odaya kilitleyen kardeşini öldürdü
Anne babasını odaya kilitleyen kardeşini öldürdü
Adrasan'da 60 hektarlık ormanlık alan yangında zarar gördü
Adrasan'da 60 hektarlık ormanlık alan yangında zarar gördü
Kırklareli Valisi Bilgin durumu böyle gözler önüne serdi: En kötü aydan daha kötü durumdayız
Vali, durumu böyle gözler önüne serdi: En kötü aydan daha kötü durumdayız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Musevilerin Roş Aşana Bayramını kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Roş Aşana Bayramı mesajı
Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim mesajı
Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim mesajı
Yer: Muğla! Takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu
Takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.