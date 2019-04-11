Afrinli yetim çocuklara eğlence programı

Suriye'nin Afrin kentinde yetim çocuklara yönelik eğlence programı düzenlendi.

SAR Yardımlaşma Derneği ve AFAD tarafından "Çocukları Koruma Projesi" kapsamında gerçekleşen etkinlikte, 400 yetim çocuk gönüllerince eğlendi. Etkinlikte, çocuklara çeşitli hediyeler de dağıtıldı.

Dernek Başkanı Mohammad Kindawi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afrin'de yakınlarının yanında yaşayan ve bazı sivil toplum kuruluşlarının sağladığı imkanlarla hayatlarını sürdüren yetim çocukların mutluluğu için dernek olarak çalıştıklarını belirtti.

Zeytin Dalı Harekatı ile terörden temizlenerek huzura kavuşan Afrin'de, özellikle çocukların daha mutlu olduğuna değinen Kindawi, şunları söyledi:

"Çocukların yüzlerinde gülümsemeyi görmek bizim için en güzel duygu. Suriyeli çocuklara psiko-sosyal desteğin yanı sıra onların eğitimlerine devam etmesi için de katkıda bulunuyoruz. Proje kapsamında hazırladığımız programda çocuklarla çeşitli oyunlar oynadı, spor müsabakaları düzenledik, birlikte şarkılar söyledik."

