HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Afyonkarahisar'da 23 muvazzaf asker koronavirüs karantinasına alındı

Afyonkarahisar'da 23 muvazzaf asker koronavirüs karantinasına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2020 21:27 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar Asker Alma Bölge Başkanlığında görevli biri astsubay 22’si er olmak üzere 23 muvazzaf asker karantinaya alındı. Askerlerin 2’sinin koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıktığı 2’sinin ise temaslı olduğu bildirilirken, askerlerin 14 gün boyunca KYK’ya ait yurtlarda karantinada olacakları kaydedildi.

Afyonkarahisar'da 23 muvazzaf asker koronavirüs karantinasına alındı

Kentte artan koronavirüs vakaları askeri birliklere de sıçradı. Kentte Asker Alma Bölge Başkanlığında görevli biri astsubay 22 er olmak üzere toplam 23 muvazzaf asker karantinaya alındı.

ÖĞRENCİ YURDUNDA KARANTİNAYA ALINDILAR

Askerlerden 2’sinin koronavirüs testlerinin pozitif çıkması üzerine 21 asker ise temaslı oldukları gerekçesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Tınaztepe Öğrenci Yurdu’nda 14 günlük karantinaya alındı. Askerler karantinada kalacakları yurda askeri plakalı minibüsler ile getirildi.

Maskeli ve sosyal mesafe kuralların göre koltuklara tekli oturdukları gözlenen askerler akşam saatlerinde karantinayı geçirecekleri yurda giriş yaptı. Askerlerin durumu ile ilgili resmi bir açıklama ise yapılmadı.

Öte yandan, askerlerin karantinaya alındığı yurt, Afyonkarahisar Valiliği tarafından koronavirüs karantinasından kaçanların zorunlu karantinaya alındıkları yer olarak kullanılmaya başlandı. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş'ın yeni halini görenler tanıyamıyor İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş'ın yeni halini görenler tanıyamıyor
Kocaeli'de 1 buçuk milyonluk bebek maması vurgununu polis önlediKocaeli'de 1 buçuk milyonluk bebek maması vurgununu polis önledi
2021 Nissan Z Proto Avrupa pazarına gelmiyor!2021 Nissan Z Proto Avrupa pazarına gelmiyor!
En Çok Okunan Haberler
Eski eşine seslendi! 'İyi hissetmiyorum...'
Eski eşine seslendi! 'İyi hissetmiyorum...'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Konut ve otomobil piyasasında rekorlar ardı ardına geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Konut ve otomobil piyasasında rekorlar ardı ardına geliyor
Şevval Sam'ın arabası şaşırttı! Binlerce lira kazanıyor ama...
Şevval Sam'ın arabası şaşırttı! Binlerce lira kazanıyor ama...
Fuhuş için buluştuğu kişi trans birey çıkınca...
Fuhuş için buluştuğu kişi trans birey çıkınca...
Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
İstanbul metrosundaki korkunç olayın görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul metrosundaki korkunç olayın görüntüleri ortaya çıktı
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Aleyna Çakır olayında Gülay Uygun neden intihar etti?
Aleyna Çakır olayında Gülay Uygun neden intihar etti?
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Bakan Koca'dan DSÖ'ye 'aşı' mesajı
Bakan Koca'dan DSÖ'ye 'aşı' mesajı
Bu mahallede yaşayanlar kilo almıyor! Herkes tığ gibi
Bu mahallede yaşayanlar kilo almıyor! Herkes tığ gibi
Diğer Haberler
İstanbullular dikkat! Yarın bu yollar trafiğe kapalı
İstanbullular dikkat! Yarın bu yollar trafiğe kapalı
Bakan Koca'dan, İspanyol Gribi örneği: Tahminen 50- 100 milyon can kaybı oldu
Bakan Koca'dan İspanyol Gribi örneği
Kocaeli'de 1 buçuk milyonluk bebek maması vurgununu polis önledi
Kocaeli'de 1 buçuk milyonluk bebek maması vurgununu polis önledi
Sinop'ta otları temizlemek isteyen şahıs 20 hektarlık ormanı yaktı
Otları temizlemek isterken 20 hektarlık ormanı yaktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'provokasyon' açıklaması: Aldırış etmiyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'provokasyon' açıklaması
Küçükçekmece'de ilaç firmasında yangın
Küçükçekmece'de ilaç firmasında yangın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.