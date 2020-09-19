Afyonkarahisar'da 23 muvazzaf asker koronavirüs karantinasına alındı

Kentte artan koronavirüs vakaları askeri birliklere de sıçradı. Kentte Asker Alma Bölge Başkanlığında görevli biri astsubay 22 er olmak üzere toplam 23 muvazzaf asker karantinaya alındı.

ÖĞRENCİ YURDUNDA KARANTİNAYA ALINDILAR

Askerlerden 2’sinin koronavirüs testlerinin pozitif çıkması üzerine 21 asker ise temaslı oldukları gerekçesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Tınaztepe Öğrenci Yurdu’nda 14 günlük karantinaya alındı. Askerler karantinada kalacakları yurda askeri plakalı minibüsler ile getirildi.

Maskeli ve sosyal mesafe kuralların göre koltuklara tekli oturdukları gözlenen askerler akşam saatlerinde karantinayı geçirecekleri yurda giriş yaptı. Askerlerin durumu ile ilgili resmi bir açıklama ise yapılmadı.

Öte yandan, askerlerin karantinaya alındığı yurt, Afyonkarahisar Valiliği tarafından koronavirüs karantinasından kaçanların zorunlu karantinaya alındıkları yer olarak kullanılmaya başlandı. (İHA)

