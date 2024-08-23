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  4. Afyonkarahisar'da 9 araçlı zincirleme kaza! 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da 9 araçlı zincirleme kaza! 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı

23.08.2024 23:50
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Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da 9 araçlı zincirleme kaza! 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Şehit Ramazan Günüllü yaya üst geçidi mevkiinde freni patlayan saman balyası yüklü tır devrildi. Tır ile birlikte 9 araç kazaya karıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

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Kazada Halil Güleç ile Kevser Şahin hayatını kaybetti, 3'ü ağır 12 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Sandıklı ve Dinar Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

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Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, güvenlik kameralarına yansıyan tırın görüntüleri ise faciayı gözler önüne serdi.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Dinar Afyonkarahisar kaza
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