Afyonkarahisar'da 9 araçlı zincirleme kaza! 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Şehit Ramazan Günüllü yaya üst geçidi mevkiinde freni patlayan saman balyası yüklü tır devrildi. Tır ile birlikte 9 araç kazaya karıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Kazada Halil Güleç ile Kevser Şahin hayatını kaybetti, 3'ü ağır 12 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Sandıklı ve Dinar Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, güvenlik kameralarına yansıyan tırın görüntüleri ise faciayı gözler önüne serdi.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır