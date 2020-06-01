Afyonkarahisar'da fuhuş operasyonu: 5 gözaltı

‘Covid-19’ salgını tedbirleri kapsamında seyahat kısıtlamasının kaldırılmasının ardından sosyal medya üzerinden "çiftiz, kimler eşlik etmek ister DM’den ulaşın, evli çiftler ve tekler ulaşsın” şeklinde paylaşımlar yapan hesap kullanıcılarının tespiti amacıyla Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ile koordineli olarak çalışma başlattı. Çalışmalar sonrasında 5 şüpheli gözaltına alındı.

Bahse konu hesabın kullanıcıları oldukları belirlenen Serkan K. ve Gülden B. isimli şahıslarla kullandıkları telefon numarası üzerinden iletişime geçen polis ekipleri şüphelilerle pazarlık aşamasına geldi. Bayan başına 500 TL ücret talep eden şüpheliler aynı ücret karşılığında arkadaşlarını da getirebileceklerini söyledi. Fuhuş pazarlığının kayıt altına alınmasının ardından Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı izniyle operasyona başlayan Siber Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri şüphelileri bulundukları adreste kıskıvrak yakaladı.