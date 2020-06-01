HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Afyonkarahisar'da fuhuş operasyonu: 5 gözaltı

Afyonkarahisar'da fuhuş operasyonu: 5 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.06.2020 16:45 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından ortaklaşa yürütülen operasyonda 3'ü kadın 2'si erkek 5 kişi para karşılığı fuhuş yaptıkları nedeniyle gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da fuhuş operasyonu: 5 gözaltı

‘Covid-19’ salgını tedbirleri kapsamında seyahat kısıtlamasının kaldırılmasının ardından sosyal medya üzerinden "çiftiz, kimler eşlik etmek ister DM’den ulaşın, evli çiftler ve tekler ulaşsın” şeklinde paylaşımlar yapan hesap kullanıcılarının tespiti amacıyla Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ile koordineli olarak çalışma başlattı. Çalışmalar sonrasında 5 şüpheli gözaltına alındı.

Bahse konu hesabın kullanıcıları oldukları belirlenen Serkan K. ve Gülden B. isimli şahıslarla kullandıkları telefon numarası üzerinden iletişime geçen polis ekipleri şüphelilerle pazarlık aşamasına geldi. Bayan başına 500 TL ücret talep eden şüpheliler aynı ücret karşılığında arkadaşlarını da getirebileceklerini söyledi. Fuhuş pazarlığının kayıt altına alınmasının ardından Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı izniyle operasyona başlayan Siber Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri şüphelileri bulundukları adreste kıskıvrak yakaladı.

GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda Serkan K., Gülden B. ile birlikte aynı adreste bulunan Meryem D., Gökhan K. ve Adile D. gözaltına alındı.
Şahısların yapılan üst aramasında elde edilen 5 adet cep telefonuna Cumhuriyet Savcısının talimatına istinaden el konuldu. Operasyonun ardından yakalanan 5 şahıs Fuhuşa Teşvik,Aracılık veya Zorlama suçundan göz altına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğine intikal ettirildi. İfadeleri alınan şüpheliler daha sonra Adliye'ye sevk edildi. (İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Aşkın ilk fotoğrafı! Aşkın ilk fotoğrafı!
Oraya gidecekler dikkat! Yalnızca randevuyla giriş yapılıyorOraya gidecekler dikkat! Yalnızca randevuyla giriş yapılıyor
SMA hastalığı nedir, SMA hastalığı nasıl belirti gösterir?SMA hastalığı nedir, SMA hastalığı nasıl belirti gösterir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kamu bankalarından yeni kredi paketi

Kamu bankalarından yeni kredi paketi

'Tarihi caminin minaresine Yunan bayrağı asıldı' iddiası

'Tarihi caminin minaresine Yunan bayrağı asıldı' iddiası

İşkence ve Kürtçe müzik cinayeti iddialarıyla ilgili açıklama

İşkence ve Kürtçe müzik cinayeti iddialarıyla ilgili açıklama

Çin'de günlük vaka sayısında son üç haftanın en yükseği

Çin'de günlük vaka sayısında son üç haftanın en yükseği

Bakan Selçuk duyurdu! Ödemeler bugün başlıyor

Bakan Selçuk duyurdu! Ödemeler bugün başlıyor

İBB, koronavirüste ikinci dalga için tarih verdi

İBB, koronavirüste ikinci dalga için tarih verdi

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Genç kızlar sokak ortasında saç saça baş başa kavga etti

Genç kızlar sokak ortasında saç saça baş başa kavga etti

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Turizm merkezinde yine aynı görüntü!

Turizm merkezinde yine aynı görüntü!

Geliyorlar! Bir kent onları izliyor

Geliyorlar! Bir kent onları izliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Evine gelip zorla ilişkiye girmek istedi, kabul etmeyince... Korkunç olay

Evine gelip zorla ilişkiye girmek istedi, kabul etmeyince... Korkunç olay

Şaşkına çeviren olay! Bahçesine sondaj vurdurdu maden suyu çıktı

Şaşkına çeviren olay! 90 metre yerin altından çıktı

Gölcük, Abant ve Yedigöller'e randevuyla giriş yapılacak

Oraya gidecekler dikkat! Yalnızca randevuyla giriş yapılıyor

Muradiye Şelalesi ziyaretçilerini bekliyor

Doğa harikası ziyaretçilerini ağırlamaya hazır

Kapadokya ziyarete açıldı!

Dört gözle bekleniyordu! Ziyarete açıldı

Kars’ta balıkların ölüm göçü başladı

Ölüm göçü! Binlercesi harekete geçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.