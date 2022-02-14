Afyonkarahisar'da kan donduran cinayet! Oğlunun arkadaşları maket bıçağıyla boğazını kesti

Kan donduran olay, 25 Ocak günü Bayat ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 58 yaşındaki Hacer Evlice, evinde boğazı kesilmiş vaziyette bulundu. Polis ekiplerinin ilk incelemelerinde kadının boğazının kesildiği ve evinin dağıtıldığı tespit edildi. Olayın ardından soruşturma kapsamında kadının oğlu A.E. ile kayınbiraderi B.E. tutuklandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yaklaşık 470 saatlik kamera görüntülerini izleyen polis ekipleri ardından Fatih A. (32), Emre K. (31) ve Muhammet Ç. (33) isimli şahısları gözaltına aldı. Cinayet gecesini anlatan şüpheliler olayın 13 Ocak akşamı saat 17.30’da gerçekleştiğini itiraf etti.

BİRİ GÖZCÜLÜK YAPTI, DİĞERİ CİNAYETİ İŞLEDİ

Şüpheliler ifadelerinde her şeyi itiraf ederken, şüphelilerden Fatih A.’nın su isteme bahanesi ile kadın tek olduğu sırada eve girdiğini ve Evlice’nin boğazını maket bıçağı ile kestiğini söyledikleri öne sürüldü. Ardından şüphelilerin evde bulunan 15 bin TL ve 1 adet çeyrek altını alarak kaçtıkları kaydedildi.

Olayda Emre K.’nin gözcülük yaptığı, Muhammet Ç.’nin ise kadının boğazının kesilerek öldürülmesi sonrası evde parayı arayarak bulma aşamasında Fatih A.’ya yardım ettiği belirtildi.

YAKINLARI GAZETECİLERE SALDIRDI

Öte yandan, alınan bilgilerde şahısların kumar borcu nedeniyle tefeciden borç aldıkları ancak bu borcu ödeyemeyince parası olduğunu düşündükleri Evlice’nin evine girerek kadını öldürdükten sonra para ve altını aldıkları öğrenildi.

Şüpheliler işlemlerinin ardından polis ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri altında İscehisar Adliyesine sevk edildi. Şahısların adliyeye çıkışları esnasında yakınları ise gazetecilere saldırdı. Yakınlarının görüntülenmesini istemeyen yakınları gazetecilere tepki gösterirken, polis müdahale ederek basın mensuplarının güvenliğini sağladı.

İHA

