HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Afyonkarahisar'da yasak aşk kavgası kanlı bitti

Afyonkarahisar'da yasak aşk kavgası kanlı bitti

25.05.2021 02:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar’da 25 yaşındaki şahıs eşiyle ilişkisi olduğunu öne sürdüğü kişiyle boş arazide karşılaşınca tartışma çıktı. İkili arasında yaşanan arbede esnasında tüfekten çıkan saçmalarla vurulan ve yasak gönül ilişkisi içerisinde olduğu iddia edilen şahıs hayatını kaybederken diğer şahıs ise yaralandı.

Afyonkarahisar'da yasak aşk kavgası kanlı bitti

Olay, merkeze bağlı Sülümenli beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İsmet D., (25) karısıyla ilişkisi olduğunu öne sürdüğü Çağrı K., ile beldedeki boş arazide karşılaştı.

İKİLİ ARBEDE YAŞANDI

Taraflar arasında başlayan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüşünce İsmet D., aracından aldığı av tüfeği ile Çağrı K.’ye ateş etmek istediği sırada ikili arasında arbede yaşandı. Bu sırada av tüfeğinin ateş alması ile Çağrı K., göğsünden, İsmet D., ise bacağından vuruldu.

Kayseri’de 2 gündür aranan kişi ölü olarak bulunduKayseri’de 2 gündür aranan kişi ölü olarak bulundu

YAKINLARI HASTANEYE GÖTÜRDÜ

Olayı haber alan Çağrı K.’nin yakınları bölgeye gelerek şahsı kendi araçları ile Çobanlar Devlet Hastanesi’ne götürdü. Ancak Çağrı K., burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Olayda bacağından vurulan İsmet D., ise çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye gelen 112 Acil servis ambulansı ile üniversite hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay sonrası bölgeye gelen jandarma ekipleri ise detaylı bir inceleme yaptı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bağışıklık sistemini güçlendirmenin en etkili 5 yolu Bağışıklık sistemini güçlendirmenin en etkili 5 yolu
AK Parti'li vekil ziyaret sırasında öğrendi! Korkunç olayAK Parti'li vekil ziyaret sırasında öğrendi! Korkunç olay
Yaptığı anonsla izleyenleri güldürdüYaptığı anonsla izleyenleri güldürdü
Anahtar Kelimeler:
cinayet Afyonkarahisar

En Çok Okunan Haberler

Devletten 600 TL'lik çocuk desteği!

Devletten 600 TL'lik çocuk desteği!

Bakan Soylu'dan canlı yayında Sedat Peker açıklaması

Bakan Soylu'dan canlı yayında Sedat Peker açıklaması

"Bu işin şakası yok" dedi ve 560 lira için tarih verdi!

"Bu işin şakası yok" dedi ve 560 lira için tarih verdi!

24 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

24 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Binali Yıldırım'dan oğlu Erkam Yıldırım hakkında yeni açıklama

Binali Yıldırım'dan oğlu Erkam Yıldırım hakkında yeni açıklama

Erdoğan 'tarihte ilk kez' diyerek anlaşmayı duyurdu

Erdoğan 'tarihte ilk kez' diyerek anlaşmayı duyurdu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Son Dakika: 23 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 23 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Maskeleri ne zaman çıkarabiliriz? Mehmet Ceyhan yanıtladı

Maskeleri ne zaman çıkarabiliriz? Mehmet Ceyhan yanıtladı

İtalya’da teleferik faciası: 14 ölü

İtalya’da teleferik faciası: 14 ölü

Kılıçla öldürüldü: Gözlerimin önünde katledildi

Kılıçla öldürüldü: Gözlerimin önünde katledildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.