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Afyonkarahisar merkezli kablo hırsızlığı operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 10:31 | Son Güncelleme

Kablo hırsızlarına yönelik 3 ilde düzenlenen operasyonda 12 şüpheli yakalandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar merkezli 3 ilde kablo hırsızlarına yönelik operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

Çay Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarını işledikleri ve farklı illerde enerji ve nakil hattı kablosu hırsızlığı yaptıkları ileri sürülen 17 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Harekete geçen Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Afyonkarahisar merkezli İstanbul ve Ankara'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Şüphelilerin, hırsızlık yaparken tülbent ve maske ile yüzlerini güvenlik kameralarından gizledikleri, hırsızlıktan elde ettikleri malzemeleri de Ankara, Bursa ve İstanbul'da hurdacılık yapan kişilere sattıkları belirtildi.

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