Afyonkarahisar Sadıkbey TOKİ kura sonuçları belli oldu! İşte TOKİ Afyonkarahisar Sadıkbey kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

Afyonkarahisar Sadıkbey TOKİ kura sonuçları isim listesi bugün gerçekleştirilen çekilişin ardından yayımlandı. Vatandaşlara uygun fiyatlarla ev sahibi olma imkanı sunan TOKİ ürettiği farklı projelerle destek olmayı sürdürüyor. Afyonkarahisar Merkez Sadıkbey konut projesinin kura çekimi sonrası sonuç listesi merak konusu oldu. Biz de Afyonkarahisar Sadıkbey TOKİ kura sonuçlarını ile TOKİ Afyonkarahisar Sadıkbey kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı bilgilerini sizler için derledik...

AFYONKARAHİSAR SADIKBEY TOKİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Afyonkarahisar ili Merkez Sadıkbey Mahallesi'nde inşa edilen 368 konuttan 69'u satışa çıkarıldı. Projedeki konutlar için bugün kura çekildi.

Söz konusu projede yer alan konutlar için yüzde 20 peşinat talep edilirken 180 ay vadenin yanı sıra aylık taksitler 1.088 TL ile 1.386 TL arasında değişiklik gösteriyor.

Kuraya katılan kişiler aşağıdaki Afyonkarahisar Sadıkbey kura sonuçlarını TOKİ'nin web sitesinden öğrenebilecek.

TOKİ AFYONKARAHİSAR SADIKBEY KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI

Kuraya katılan kişiler aşağıdaki TOKİ Afyonkarahisar Sadıkbey kura sonuçlarını aşağıdaki linke tıklayıp 'Hak Sahibi Kimlik No' kısmına bilgileri girerek sorgulayabilir.

https://www.toki.gov.tr/satis/tr/kura

