Afyonkarahisar, Uşak ve Çankırı iftar vakti ne zaman? Çankırı, Uşak ve Afyonkarahisar sahur vakti ne zaman? İşte 2022 Diyanet imsakiyesi ve iftar, sahur vakitleri

Ramazan ayı yaklaşırken Afyonkarahisar, Uşak ve Çankırı'da ikamet eden vatandaşlar imsakiye saatlerini merak ediyor. Diyanet Ramazan imsakiyesi 2022 yılı takvimi yayınlandı. Diyaneti İşleri Başkanlığı'nın 2022 yılı dini günler namaz vakitleri takvimine göre bu sene Ramazan ayı 2 Nisan 2022 Cumartesi gününde idrak edilecek. Peki Afyonkarahisar, Uşak ve Çankırı iftar vakti ne zaman?

ÇANKIRI, UŞAK VE AFYONKARAHİSAR İFTAR SAATİ NE ZAMAN?

Afyonkarahisar, Uşak ve Çankırı'da ilk iftar 2 Nisan 2022 Cumartesi günü yapılırken, son iftar ise 1 Mayıs'ta yapılacak.

ÇANKIRI 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

UŞAK 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

AFYONKARAHİSAR 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ

Diğer tüm illerin 2022 Ramazan imsakiyesine buradan ulaşabilirsiniz:







