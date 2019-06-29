Afyonkarahisar’da Büyük Zaferin 97. yıldönümü hazırlıkları sürüyor

Milli Mücadelenin sembol şehri Afyonkarahisar, 26 Ağustos 1922 tarihinde Türk ordusunun Kurtuluş Savaşı esnasında işgalci Yunan birliklerine karşı başlattığı Büyük Taarruz‘un yıldönümünü kutlamaya hazırlanıyor.

Bu yıl 97.’si gerçekleştirilecek olan Zafer Haftası etkinliklerinin planlandığı ve son şeklinin verildiği toplantı Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında yapıldı. Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, AKÜ Rektörü Mehmet Karakaş, Kamu Kurum ve Kuruluş Temsilcileri ile Sivil Toplum Örgütü Temsilcileri hazır bulundu.

İlber Ortaylı Zaferin Kazanıldığı Bölgeyi Gezecek

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Tutulmaz, “Zafer Haftası önemli bir hafta. Burada başlayan Milli Mücadele hem ilimizi İstiklaline kavuşturmuş, hem de tüm Anadolu’nun bağımsızlığına kavuşacağının işaret fişeği olmuştur. Bizlerde bir hafta boyunca bir taraftan Kurtuluş Savaşı kahramanlarını anarken diğer taraftan da Kurtuluş Mücadelesini ve Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin nasıl atıldığını anlatmaya çalışıyoruz. Bu açıdan törenler etkili ve önemlidir. Her yıl bir önceki yılın üzerine daha iyisini koyarak gitmeye çalışıyoruz. Bu yıl İlber Ortaylı hocamızı ilimizde ağırlayacağız. Konferansının ardından Büyük Taarruz ‘un icra edildiği bölgede bir inceleme gezisi planlanıyor. Bu şekilde daha fazla kişiye ulaşmaya çalışacağız” dedi.

HER KURUM ÜZERİNE DÜŞENİ FAZLASIYLA YAPMALIDIR

Yapılan etkinliklerin ilimiz açısından çok önemli olduğuna dikkat çeken ve kamu, kurum ve kuruluşlarının dikkatli ve özenli olması gerektiğini ifade eden Vali Tutulmaz: “Bu yıl kamu, kurum ve kuruluşları olarak üzerimize düşeni daha fazla yapma gayreti içerisinde olalım. Aynı şekilde esnafımız da bu tür etkinlikleri sahiplenmelidir. Kamu, kurum ve kuruluşları olarak bugünden itibaren hızla çalışmalarımıza ağırlık verelim” diye konuştu.

Toplantı, Zafer Haftası süresince yapılacak olan etkinliklerin gün gün, saat saat belirtildiği sunum ve akabinde oluşan fikir ve görüşlerin titizlikle değerlendirilip karara bağlanmasıyla sona erdi.



