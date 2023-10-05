HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ağabeyini kalçasından bıçakladı, sebebi 'pes' dedirtti

Ağabeyini kalçasından bıçakladı, sebebi 'pes' dedirtti

05.10.2023 16:59 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın İnegöl ilçesinde İbrahim İ. (17), tartıştığı ağabeyi Halil İ.'yi (28) kalçasından bıçakladı. Arbede sırasında İbrahim İ. de elinden yaralandı. Olayın nedeni ise 'pes' dedirtti. İşte detaylar...

Ağabeyini kalçasından bıçakladı, sebebi 'pes' dedirtti

Dehşete düşüren olay, saat 14.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Vakıf Sokak'taki evde meydana geldi. İbrahim İ. ile arkadaşlarıyla gezmek için ağabeyi Halil İ.’den izin istedi. Ancak ağabeyi izin vermeyince tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. İbrahim İ., mutfaktan aldığı bıçakla ağabeyi Halil İ.'yi kalçasından yaraladı. Arbede sırasında İbrahim İ. de sağ elinden yaralandı.

d9ff6549c864d63a709970a4905a62ea

Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kardeşler, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

ec4b7f5ebeadc89491738d6c74ce242c

Hastane girişinde kendisini görüntüleyen basın mensuplarına saldırmaya kalkışan İbrahim İ.'yi polis ve sağlık ekipleri engelledi.

c65e4c4fb47508725b659dcb3a314aa3

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kritik tezkere Meclis'te! Askerin görev süresi...Kritik tezkere Meclis'te! Askerin görev süresi...
Ukrayna: Rusya’nın, sivil tesisi bombalaması sonucu 49 kişi öldüUkrayna: Rusya’nın, sivil tesisi bombalaması sonucu 49 kişi öldü
CİMER’e bildirdi, saldırıya uğradı! Müdürden personele dayakCİMER’e bildirdi, saldırıya uğradı! Müdürden personele dayak
Anahtar Kelimeler:
Bursa bıçaklı saldırı

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

11 yaşındaki otizmli çocuk cinsel saldırıya uğradı! "Olanlar karşısında şok oldu"

11 yaşındaki otizmli çocuk cinsel saldırıya uğradı! "Olanlar karşısında şok oldu"

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

Korkunç TikTok akımı: Yüze çekiçle vurarak şekillendirme

Korkunç TikTok akımı: Yüze çekiçle vurarak şekillendirme

14 yaşındaki çocuk dehşet saçtı: 3 ölü

14 yaşındaki çocuk dehşet saçtı: 3 ölü

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.